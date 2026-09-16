Dow Jones fällt um 600 Punkte!
Fed hebt Leitzins an und sendet einstimmiges Signal an Trump
Die US-Notenbank erhöht den Leitzins erstmals seit drei Jahren, und das sogar einstimmig! Die Prognosen der Notenbanker fallen deutlich straffer aus als noch im Sommer und dürften Donald Trump kaum gefallen.
- Fed erhöht Leitzins einstimmig auf bis zu 4 Prozent
- 16 von 18 Fed-Mitgliedern erwarten mehr Zinsschritte
- 2027 stellt die Fed nur zwei Zinsschritte in Aussicht
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Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Damit liegt die neue Zielspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Der Schritt selbst kam für die Finanzmärkte nicht überraschend, er war im Vorfeld bereits eingepreist. Dennoch kippten die Aktienmärkte im Laufe des Abends kräftig ins Minus.
Während der S&P 500 rund 0,5 Prozent nachgaben, ließ der Dow Jones kräftig Federn. Der Leitindex fiel um 630 Punkte auf 51,461 Zähler.
Bemerkenswert ist, wie die Entscheidung im Offenmarktausschuss zustande kam: Zum ersten Mal unter der Leitung von Kevin Warsh stimmte das komplette Gremium geschlossen für die Erhöhung. Warsh hatte im Mai die Führung der Notenbank übernommen, nachdem ihn Donald Trump mit der Erwartung ins Amt gehoben hatte, die Zinsen eher zu senken als zu erhöhen. Mit der einstimmigen Entscheidung setzt die Fed nun ein Zeichen der Geschlossenheit, das dem Präsidenten kaum gefallen dürfte.
Deutlich verändert haben sich die Zinsprognosen der Notenbanker, die sogenannten Dots. Von den 18 Mitgliedern rechnen inzwischen 16 mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende. Vier von ihnen gehen sogar von zwei weiteren Schritten aus, zuvor hatte dies nur ein einziges Mitglied erwartet.
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Lediglich zwei Notenbanker sehen die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verharren. Zum Vergleich: Im Juni war noch die Hälfte des Gremiums von stabilen oder sogar sinkenden Zinsen ausgegangen. Warsh selbst reichte offenbar erneut keine eigene Prognose ein.
Für die Finanzmärkte enthalten die Projektionen trotz der strafferen Tonlage auch eine positive Botschaft. Für das Jahr 2027 zeigen die Dots einen konstanten, seitwärts laufenden Leitzins. Investoren hatten im Vorfeld mit insgesamt drei bis vier Zinsschritten bis Ende 2027 kalkuliert, die Notenbank stellt nun insgesamt nur zwei in Aussicht. Das dürfte an den Börsen als Erleichterung aufgenommen werden.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion