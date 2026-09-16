Fed hebt Leitzins an und sendet einstimmiges Signal an Trump

Während der S&P 500 rund 0,5 Prozent nachgaben, ließ der Dow Jones kräftig Federn. Der Leitindex fiel um 630 Punkte auf 51,461 Zähler.

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Damit liegt die neue Zielspanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Der Schritt selbst kam für die Finanzmärkte nicht überraschend, er war im Vorfeld bereits eingepreist. Dennoch kippten die Aktienmärkte im Laufe des Abends kräftig ins Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bemerkenswert ist, wie die Entscheidung im Offenmarktausschuss zustande kam: Zum ersten Mal unter der Leitung von Kevin Warsh stimmte das komplette Gremium geschlossen für die Erhöhung. Warsh hatte im Mai die Führung der Notenbank übernommen, nachdem ihn Donald Trump mit der Erwartung ins Amt gehoben hatte, die Zinsen eher zu senken als zu erhöhen. Mit der einstimmigen Entscheidung setzt die Fed nun ein Zeichen der Geschlossenheit, das dem Präsidenten kaum gefallen dürfte.

Deutlich verändert haben sich die Zinsprognosen der Notenbanker, die sogenannten Dots. Von den 18 Mitgliedern rechnen inzwischen 16 mit mindestens einer weiteren Zinserhöhung bis zum Jahresende. Vier von ihnen gehen sogar von zwei weiteren Schritten aus, zuvor hatte dies nur ein einziges Mitglied erwartet.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

Lediglich zwei Notenbanker sehen die Zinsen auf dem aktuellen Niveau verharren. Zum Vergleich: Im Juni war noch die Hälfte des Gremiums von stabilen oder sogar sinkenden Zinsen ausgegangen. Warsh selbst reichte offenbar erneut keine eigene Prognose ein.

Für die Finanzmärkte enthalten die Projektionen trotz der strafferen Tonlage auch eine positive Botschaft. Für das Jahr 2027 zeigen die Dots einen konstanten, seitwärts laufenden Leitzins. Investoren hatten im Vorfeld mit insgesamt drei bis vier Zinsschritten bis Ende 2027 kalkuliert, die Notenbank stellt nun insgesamt nur zwei in Aussicht. Das dürfte an den Börsen als Erleichterung aufgenommen werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7930,29 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!