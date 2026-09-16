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    US-Notenbank rechnet mit höherer Inflation 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed erwartet 2026 eine Inflation von 3,7 Prozent
    • Vor dem Iran-Krieg lag sie noch bei 2,7 Prozent
    • Wirtschaft wächst 2026 voraussichtlich um 2,3 Prozent
    US-Notenbank rechnet mit höherer Inflation 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet für das laufende Jahr mit einer höheren Inflation als bislang. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,7 Prozent - im Juni war sie noch von 3,6 Prozent ausgegangen. Vor Beginn des Iran-Kriegs lag die Erwartung sogar noch bei 2,7 Prozent für das laufende Jahr. Die Inflation im kommenden Jahr erwarten die Experten weiter bei 2,3 Prozent.

    Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,3 Prozent in diesem Jahr etwas stärker wachsen als erwartet. Zuletzt erwartete die Fed ein Plus von 2,2 Prozent. Die Konjunkturerwartung für 2027 stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent./ngu/DP/jsl






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