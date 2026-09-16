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    Boeing Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 16.09.2026

    Am 16.09.2026 ist die Boeing Aktie, bisher, um -4,04 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 16.09.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.09.2026

    Mit einer Performance von -4,04 % musste die Boeing Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für Boeing: Nach einem Rückgang von -0,09 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,04 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Boeing abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,70 % verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Boeing Aktie damit -3,92 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Boeing -1,45 % verloren.

    Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,92 %
    1 Monat -12,90 %
    3 Monate -11,70 %
    1 Jahr -0,41 %
    Stand: 16.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 790 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,56 Mrd.EUR € wert.

    Mega-Deal für Boeing: Korean Air ordert Jets für 36,2 Milliarden Dollar


    Korean Air finalisiert einen Großauftrag über 103 Boeing-Jets. Das Paket hat nach Listenpreisen einen Wert von 36,2 Milliarden US-Dollar.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Boeing?

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,93 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +1,00 %. Northrop Grumman verliert -0,04 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,83 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Boeing Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Boeing Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Boeing

    -4,98 %
    -5,59 %
    -14,23 %
    -12,86 %
    -0,48 %
    -6,02 %
    +0,82 %
    +61,49 %
    +1.048,64 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
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