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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    204,69€
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    × 14,58
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,89 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +7,33 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,05 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,33 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +6,52 %
    Platz 3
    Performance 1M: -27,08 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,52 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +5,29 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,11 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,29 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überraschende Kursstabilität trotz erwarteten Einbruchs, wiederholte Käufe auf dem aktuellen Niveau und die Einschätzung, die Aktie bleibe überteuert; ein Anleger erwägt dennoch eine Teilveräußerung. Fundamental werden optimistische SpaceX-Projektionen zu Starlink, KI-Rechenzentren, 10.000 Starts jährlich und hohen Erlösen je Flug als unrealistisch kritisiert. Zudem gelten die Kosten und unsicheren Erträge von Marsmissionen als Bewertungsrisiko, während ein möglicher KI-Vertrag mit 1,11 Mrd. US-Dollar Monatsumsatz als Kurstreiber genannt wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,64 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,92 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    Paccar
    Tagesperformance: -3,64 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,66 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,64 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 8
    Performance 1M: +39,47 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,87 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,55 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 11
    Performance 1M: -17,99 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,38 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 13
    Performance 1M: -2,43 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 14
    Performance 1M: -9,82 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 15
    Performance 1M: -5,62 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 16
    Performance 1M: -12,54 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,14 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 18
    Performance 1M: -8,79 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 19
    Performance 1M: -4,39 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 20
    Performance 1M: +2,58 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 21
    Performance 1M: -12,38 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 22
    Performance 1M: -18,76 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 23
    Performance 1M: +5,69 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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