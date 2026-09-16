Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +7,33 %
Tagesperformance: +7,33 %
Platz 2
Performance 1M: -6,05 %
Performance 1M: -6,05 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,52 %
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 3
Performance 1M: -27,08 %
Performance 1M: -27,08 %
SpaceX
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 4
Performance 1M: +3,11 %
Performance 1M: +3,11 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überraschende Kursstabilität trotz erwarteten Einbruchs, wiederholte Käufe auf dem aktuellen Niveau und die Einschätzung, die Aktie bleibe überteuert; ein Anleger erwägt dennoch eine Teilveräußerung. Fundamental werden optimistische SpaceX-Projektionen zu Starlink, KI-Rechenzentren, 10.000 Starts jährlich und hohen Erlösen je Flug als unrealistisch kritisiert. Zudem gelten die Kosten und unsicheren Erträge von Marsmissionen als Bewertungsrisiko, während ein möglicher KI-Vertrag mit 1,11 Mrd. US-Dollar Monatsumsatz als Kurstreiber genannt wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Astera Labs
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 5
Performance 1M: -19,64 %
Performance 1M: -19,64 %
Honeywell Aerospace
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 6
Performance 1M: -3,92 %
Performance 1M: -3,92 %
Paccar
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 7
Performance 1M: -9,66 %
Performance 1M: -9,66 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 8
Performance 1M: +39,47 %
Performance 1M: +39,47 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 9
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
Intel
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 10
Performance 1M: -2,55 %
Performance 1M: -2,55 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,30 %
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 11
Performance 1M: -17,99 %
Performance 1M: -17,99 %
Intuit
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 12
Performance 1M: -5,38 %
Performance 1M: -5,38 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 13
Performance 1M: -2,43 %
Performance 1M: -2,43 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 14
Performance 1M: -9,82 %
Performance 1M: -9,82 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 15
Performance 1M: -5,62 %
Performance 1M: -5,62 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 16
Performance 1M: -12,54 %
Performance 1M: -12,54 %
Adobe
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 17
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 18
Performance 1M: -8,79 %
Performance 1M: -8,79 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 19
Performance 1M: -4,39 %
Performance 1M: -4,39 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 20
Performance 1M: +2,58 %
Performance 1M: +2,58 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 21
Performance 1M: -12,38 %
Performance 1M: -12,38 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 22
Performance 1M: -18,76 %
Performance 1M: -18,76 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 23
Performance 1M: +5,69 %
Performance 1M: +5,69 %
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