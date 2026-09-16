Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 16.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
J.B.Hunt Transport Services
Tagesperformance: -12,11 %
Tagesperformance: -12,11 %
Platz 1
Performance 1M: -15,62 %
Performance 1M: -15,62 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +7,94 %
Tagesperformance: +7,94 %
Platz 2
Performance 1M: -6,05 %
Performance 1M: -6,05 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -7,75 %
Tagesperformance: -7,75 %
Platz 3
Performance 1M: -5,33 %
Performance 1M: -5,33 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -7,04 %
Tagesperformance: -7,04 %
Platz 4
Performance 1M: -19,97 %
Performance 1M: -19,97 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +6,59 %
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 5
Performance 1M: -27,08 %
Performance 1M: -27,08 %
First Solar
Tagesperformance: -5,85 %
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 6
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 7
Performance 1M: +7,51 %
Performance 1M: +7,51 %
Coherent
Tagesperformance: +5,55 %
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 8
Performance 1M: -13,14 %
Performance 1M: -13,14 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 9
Performance 1M: +17,03 %
Performance 1M: +17,03 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 10
Performance 1M: -2,60 %
Performance 1M: -2,60 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -5,48 %
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 11
Performance 1M: +10,21 %
Performance 1M: +10,21 %
Huntington Bancshares
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 12
Performance 1M: -11,91 %
Performance 1M: -11,91 %
EOG Resources
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 13
Performance 1M: +6,57 %
Performance 1M: +6,57 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 14
Performance 1M: -5,73 %
Performance 1M: -5,73 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -5,12 %
Tagesperformance: -5,12 %
Platz 15
Performance 1M: -5,43 %
Performance 1M: -5,43 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 16
Performance 1M: -15,74 %
Performance 1M: -15,74 %
PNC Financial Services Group
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 17
Performance 1M: -5,43 %
Performance 1M: -5,43 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -4,97 %
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 18
Performance 1M: +23,01 %
Performance 1M: +23,01 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: -4,94 %
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 19
Performance 1M: -11,04 %
Performance 1M: -11,04 %
Boeing
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 20
Performance 1M: -14,14 %
Performance 1M: -14,14 %
Devon Energy
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 21
Performance 1M: +11,36 %
Performance 1M: +11,36 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 22
Performance 1M: +26,83 %
Performance 1M: +26,83 %
APA Corporation
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 23
Performance 1M: +16,29 %
Performance 1M: +16,29 %
Coinbase
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 24
Performance 1M: +16,79 %
Performance 1M: +16,79 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 25
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
EQT
Tagesperformance: -4,60 %
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 26
Performance 1M: -7,25 %
Performance 1M: -7,25 %
Regions Financial
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 27
Performance 1M: -6,13 %
Performance 1M: -6,13 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 28
Performance 1M: +0,70 %
Performance 1M: +0,70 %
Align Technology
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 29
Performance 1M: -18,47 %
Performance 1M: -18,47 %
Intel
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 30
Performance 1M: -2,55 %
Performance 1M: -2,55 %
Incyte
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 31
Performance 1M: +1,59 %
Performance 1M: +1,59 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 32
Performance 1M: +1,91 %
Performance 1M: +1,91 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 33
Performance 1M: -18,39 %
Performance 1M: -18,39 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 34
Performance 1M: -10,14 %
Performance 1M: -10,14 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 35
Performance 1M: -25,08 %
Performance 1M: -25,08 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 36
Performance 1M: +8,93 %
Performance 1M: +8,93 %
Insulet
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 37
Performance 1M: -1,72 %
Performance 1M: -1,72 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 38
Performance 1M: -18,76 %
Performance 1M: -18,76 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 39
Performance 1M: -12,54 %
Performance 1M: -12,54 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 40
Performance 1M: +17,07 %
Performance 1M: +17,07 %
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