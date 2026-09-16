Frankreich verlängert Tankzuschüsse bis Jahresende
- Frankreich verlängert Tankzuschüsse bis Jahresende
- Fischer erhalten wieder 35 Cent Beihilfe je Liter
- Baugewerbe und Landwirte erhalten Zuschüsse
PARIS (dpa-AFX) - Frankreich verlängert die Tankzuschüsse für die Landwirtschaft, das Baugewerbe und Fischer bis Jahresende. Angesichts der wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und in der Straße von Hormus passe die Regierung ihre Unterstützungsmaßnahmen an den erneuten Anstieg der Kraftstoffpreise an, teilte die Regierung am Abend mit. "Ziel ist es, die Wirtschaftstätigkeit, die Beschäftigung und das Wachstum zu sichern und den Unternehmen bis zum Jahresende Planungssicherheit zu geben."
Für Fischer wird die Beihilfe von 25 auf 35 Cent pro Liter angehoben. Nach der Senkung im Sommer aufgrund des Preisrückgangs erreicht sie damit wieder das von der EU-Kommission genehmigte Höchstniveau, damit die Schiffe weiterhin in See stechen können, hieß es in Paris. Am Dienstag und Mittwoch hatten Fischer aus Protest über hohe Kraftstoffpreise Raffinerien blockiert.
Zuschüsse für Fischer, Landwirte und Baugewerbe
Für Unternehmen des Baugewerbes wird die Unterstützung in Höhe von 20 Cent pro Liter Diesel für nicht straßengebundene Fahrzeuge verlängert. Für Landwirte wird die Beihilfe von 15 Cent pro Liter ebenfalls verlängert und in die Notfallmaßnahmen zur Bewältigung der Dürre integriert. Vorrangig solle verhindert werden, dass die Kombination aus Energie- und Klimakrise die Produktion und die Agrarbetriebe weiter schwächt, teilte die Regierung mit.
Das hoch verschuldete Frankreich befindet sich einige Monate vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr in einer schwierigen Lage. Einerseits hatte die Regierung, die demnächst den Haushaltsentwurf mit strikten Ausgabenbeschränkungen vorlegen will, klargemacht, dass es für einen weitreichenden Spritpreisdeckel schlicht kein Geld gibt. Andererseits gibt es Sorge, dass erste Proteste wegen hoher Benzinpreise und Kaufkraftsorgen zu einem Flächenbrand führen könnten, nach dem Vorbild der Gelbwestenproteste 2018. Deren Auslöser war die geplante Erhöhung der Kraftstoffbesteuerung./evs/DP/zb
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
welche nachrichten ist die frage...