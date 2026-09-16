ASTA Energy Solutions Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.09.2026

Auf Sicht von drei Monaten bleibt ASTA Energy Solutions trotz des heutigen Kurssprungs mit -21,97 % im Minus.

Anleger bei ASTA Energy Solutions können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,44 % zu und notiert bei 58,80€. Die ASTA Energy Solutions Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,43 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 58,80€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -12,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ASTA Energy Solutions +34,73 % gewonnen.

Während ASTA Energy Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,41 % 1 Monat +7,62 % 3 Monate -21,97 % 1 Jahr +34,73 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 16.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 851,39 Mio.EUR € wert.

Freundliche Vorzeichen an den Börsen: DAX, US-Indizes und Technologiewerte legen zu – doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ASTA Energy Solutions?

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,49 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -1,78 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,69 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASTA Energy Solutions Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASTA Energy Solutions Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.