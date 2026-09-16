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ASTA Energy Solutions Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.09.2026
Die ASTA Energy Solutions Aktie notiert am 16.09.2026 mit +4,44 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
ASTA Energy Solutions Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 16.09.2026
Anleger bei ASTA Energy Solutions können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,44 % zu und notiert bei 58,80€. Die ASTA Energy Solutions Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,43 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 58,80€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?
Auf Sicht von drei Monaten bleibt ASTA Energy Solutions trotz des heutigen Kurssprungs mit -21,97 % im Minus.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -12,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ASTA Energy Solutions +34,73 % gewonnen.
Während ASTA Energy Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.
ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,41 %
|1 Monat
|+7,62 %
|3 Monate
|-21,97 %
|1 Jahr
|+34,73 %
Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie
Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 851,39 Mio.EUR € wert.
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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ASTA Energy Solutions?
BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,49 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -1,78 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -2,69 %.
ASTA Energy Solutions Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASTA Energy Solutions Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASTA Energy Solutions Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.