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    AKTIE IM FOKUS

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    Boeing auf Tief seit Ende März - 777X-Tests verschieben sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing-Aktien fallen wegen verzögerter 777X-Tests
    • Auslieferung der 777X soll nächstes Jahr starten
    • Boeing sieht Cashflow-Prognose weniger erreichbar
    AKTIE IM FOKUS - Boeing auf Tief seit Ende März - 777X-Tests verschieben sich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die angekündigten Verschiebungen von Testläufen für das Flugzeugmodell 777X haben Boeing am Mittwoch einen Kursrutsch von zuletzt 3,8 Prozent eingebrockt. Damit markierten die Aktien ein Tief seit Ende März. Das Minus im bisherigen Jahresverlauf beträgt sieben Prozent, was für Boeing einen der hinteren Plätze im US-Leitindex Dow Jones bedeutet.

    Dass der Airbus-Rivale dennoch bekräftigte, die Auslieferung des lange verzögerten Modells planmäßig im nächsten Jahr aufnehmen zu wollen, half dem Kurs nicht. Für die Verzögerungen macht Boeing die noch ausstehende Zertifizierung einer Dichtung am Triebwerk von GE Aerospace , die den Jet antreibt, verantwortlich.

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    Während Boeing seine Prognose bekräftigte, in diesem Jahr einen freien Cashflow zwischen einer und drei Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften, sagte Finanzvorstand Jay Malave, es sei nun "etwas weniger wahrscheinlich", den Mittelwert der Prognose zu übertreffen, da die Auslieferungen der wichtigen Modelle 737 und 787 langsamer als geplant voranschritten./gl/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 176,2 auf Lang & Schwarz (16. September 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 226,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+27,54 % bedeutet.





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