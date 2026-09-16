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    Bilfinger justiert 2026-Prognose und startet Programm „Agile“

    Bilfinger dämpft seine Erwartungen für 2026: Geopolitische Risiken belasten Umsatz, Marge und Free Cashflow – zugleich soll Programm „Agile“ langfristig die Ertragskraft stärken.

    Bilfinger justiert 2026-Prognose und startet Programm „Agile“
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Bilfinger senkt die Prognose für 2026, da die Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr wegen anhaltender geopolitischer Unsicherheiten deutlich schwächer ausfällt als erwartet. Das Programm „Agile“ soll die Flexibilität erhöhen.
    • Der erwartete Umsatz 2026 liegt nun bei 5,3 bis 5,7 Mrd. € statt bisher 5,4 bis 5,9 Mrd. €.
    • Die prognostizierte EBITA-Marge wird auf 3,2 bis 3,6 % gesenkt; bereinigt um die „Agile“-Sondereffekte soll sie 4,6 bis 5,0 % betragen.
    • Der erwartete Free Cashflow sinkt auf 180 bis 220 Mio. € gegenüber bislang 250 bis 300 Mio. €.
    • Für „Agile“ plant Bilfinger 2026 einmalige ergebniswirksame Aufwendungen von rund 75 Mio. €; ab 2028 soll das Programm jährlich rund 75 Mio. € zum Ergebnis beitragen.
    • Die Mittelfristziele für 2030 bleiben unverändert: 8 bis 10 % Umsatzwachstum pro Jahr inklusive Akquisitionen, 8 bis 9 % EBITA-Marge und mindestens 90 % Cash Conversion.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 11.11.2026.

    Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 75,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,57 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 71,80EUR das entspricht einem Minus von -5,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.273,71PKT (+0,38 %).


    Bilfinger

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