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    Die Gastech 2026 in Bangkok verwandelt globale Energieambitionen in Geschäftsabschlüsse in Milliardenhöhe

    Die Gastech 2026 in Bangkok verwandelt globale Energieambitionen in Geschäftsabschlüsse in Milliardenhöhe
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Gastech 2026 hat ihren Platz im Zentrum des globalen Energiewachstums und der Geschäftsabschlüsse gefestigt: In Bangkok wurden Absichtserklärungen, Lieferverträge und Investitionszusagen mit einem geschätzten Gesamtwert von 40 Milliarden US-Dollar angekündigt oder vorangetrieben – dmg events
    • Wichtige Vereinbarungen in den Bereichen LNG-Versorgung, Stromerzeugung, Exploration und Förderung, Petrochemie sowie Schifffahrt zeigen, wie sich die auf der Gastech 2026 getroffenen Entscheidungen unmittelbar in neue Versorgungs, Infrastruktur- und Industriekapazitäten niederschlagen.
    • Auf der Strategiekonferenz wurden die Diskussionen über Politik, Kapital und Infrastruktur weiter vorangetrieben, die erforderlich sind, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten und sichere, erschwingliche und zuverlässige Energie in dem Umfang bereitzustellen, den das globale Wachstum erfordert.

    BANGKOK, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Gastech 2026 werden Energievereinbarungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar von der Verhandlungsphase in die Umsetzungsphase überführt. Bis zum Ende des dritten Tages wurden in Bangkok Absichtserklärungen, Lieferverträge und Investitionszusagen mit einem geschätzten Gesamtwert von 40 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben oder vorangetrieben, wodurch die zentrale Rolle der Gastech als globaler Treffpunkt für die Energiebranche gefestigt wurde.

    Gastech 2026 in Bangkok

    Die auf der Gastech 2026 angekündigten und vorangetriebenen Vereinbarungen verdeutlichen die einzigartige Fähigkeit der Veranstaltung, strategische Gespräche in konkrete geschäftliche Maßnahmen umzusetzen. Produzenten, Abnehmer, Regierungen, Investoren, Technologieführer und Infrastrukturanbieter nutzen die Veranstaltung, um die langfristige Versorgung sicherzustellen, die Stromerzeugungskapazitäten auszubauen, neue Ressourcen zu erschließen, die Transportkapazitäten zu stärken und die Infrastrukturprojekte zu realisieren, die zur Deckung der weltweit steigenden Nachfrage erforderlich sind.

    Diese Vereinbarungen sind nicht nur geschäftliche Meilensteine. Gemeinsam werden sie Einfluss darauf nehmen, wie Energie über die Märkte fließt, wo neue Kapazitäten geschaffen werden und wie schnell die Volkswirtschaften auf den steigenden Stromverbrauch, das industrielle Wachstum und den Ausbau der KI reagieren können. Zu den wichtigsten Transaktionen, die in den ersten drei Tagen angekündigt oder vorangetrieben wurden, gehören:

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