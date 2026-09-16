Frei hält rasche Entscheidungen zu Entlastungen für möglich
- Spritpreis-Entlastung zum 1. Oktober möglich
- Energiesteuer oder Mehrwertsteuer könnten sinken
- Hohe Spritpreise könnten wegen Krisen anhalten
BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hält schnelle Entscheidungen der Koalition für Entlastungen der Autofahrerinnen und Autofahrer von hohen Spritpreisen für erreichbar. "Ich glaube, wenn man das jetzt zügig macht, kann das zum 1. Oktober gelingen", sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung "Maischberger". Dies sei ambitioniert, aber es habe in der Vergangenheit schon geklappt, machte er mit Blick auf den Tankrabatt im Frühjahr deutlich. "Wenn wir eng zusammenarbeiten, auch im Parlament, dann ist das eine Chance."
Frei nannte als Optionen erneut, eine abermalige Senkung der Energiesteuer nach dem Vorbild des Tankrabatts im Mai und Juni sowie eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 19 auf 7 Prozent. Hierfür hat sich auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ausgesprochen.
Womöglich auch längere Entlastungen?
Der Unionsfraktionschef erläuterte zugleich: "Wir müssen natürlich schon schauen, wie geht man mit dem eingesetzten Geld um? Was kann man ermöglichen? Wie lange kann man es ermöglichen? Wie zielgerichtet ist es?"
Man müsse zudem überlegen: "Was macht man jetzt sofort bis zum Ende des Jahres, und wie geht man darüber hinaus vor? Denn der Grund für die hohen Spritpreise wird möglicherweise ja nicht wegfallen zum Jahreswechsel", sagte Frei mit Blick auf Risiken für wichtige Lieferwege von Öl und Gas im Nahen Osten. Daher müsse man sich darauf einstellen, "dass das nicht kurzfristig sich ändert, und dann brauchen wir auch eine dauerhafte Antwort"./sam/DP/nas
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.
mich verwundert wieso du davon ausgehst das russland auf westliche technologie angewiesen ist beim wiederaufbau der zerstörten energieinfrastruktur.