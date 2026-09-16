Volkswagen auf Platz 1, Shell auf Platz 2. Die Liste wird von Finanzdienstleistern, Energieunternehmen und Automobilherstellern angeführt

Bezüglich der Pressemitteilung, Die „Fortune 500 Europe"-Liste 2026 wurde veröffentlicht, die am 16. September 2026 von der Fortune Media (USA) Corporation über PR Newswire veröffentlicht wurde, teilt uns das Unternehmen mit, dass die Pressemitteilung aktualisiert wurde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Großbritannien übernimmt von Deutschland die Führung und hat die meisten Unternehmen auf der Liste

Europas Großkonzerne erzielen einen Umsatz von 15,5 Billionen US-Dollar – ein Plus von 4 % gegenüber dem Vorjahr

Frauen stehen an der Spitze von 8,6 % der Unternehmen auf der Liste; darunter sind 43 weibliche Vorstandsvorsitzende. Das ist die höchste Zahl für die „Fortune 500 Europe" seit ihrer Einführung im Jahr 2023.

LONDON, 16. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat Fortune die Fortune 500 Europe-Rangliste für das Jahr 2026 veröffentlicht, in dem die führenden Unternehmen des Kontinents vorgestellt werden. Die Veröffentlichung ging mit dem Eröffnungsgong an der Londoner Börse einher. Volkswagen behauptet seine Spitzenposition mit einem Umsatzplus von 3 % und baut den Vorsprung gegenüber Shell aus, dessen Umsatz im vergangenen Jahr um 5 % zurückging.

Zum ersten Mal in der vierjährigen Geschichte der Liste stellt Deutschland nicht mehr die meisten Unternehmen auf der Liste. Das Vereinigte Königreich liegt mit 76 Unternehmen an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 73 und Frankreich mit 66.

Nach einem Rückgang um 5 % im Vorjahr verzeichneten die in den Fortune 500 Europe aufgenommenen Unternehmen wieder ein Gewinnwachstum: Die Gewinne stiegen um 3 % auf etwas mehr als 1 Billion US-Dollar. Insgesamt stiegen die Einnahmen um 4 % auf 15,5 Billionen US-Dollar, was der Hälfte des BIP der Region und 13 % des weltweiten BIP entspricht. Die Gesamtgewinnmarge ging erneut zurück, und zwar auf 6,5 % – nach dem Höchststand von 7,1 % in der Liste für 2024. Die Kostenkontrolle spiegelt sich in der Gesamtbeschäftigtenzahl der 500 Unternehmen wider, die um 1 % auf 34,6 Millionen zurückging, wodurch der Umsatz pro Mitarbeiter um 5 % und der Gewinn pro Mitarbeiter um 4 % stiegen.