🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDesert Gold Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Desert Gold Ventures
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold auf 10.000 USD? Egal!? Start der Goldproduktion, Übernahmefantasie und Vervielfachungspotenzial treiben Desert Gold Aktie!

    Startet diese Gold-Aktie jetzt durch? Der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll. Auf der einen Seite sind da die Zinsängste, auf der anderen Seite spricht die weltweit immer weiter steigende …

    Gold auf 10.000 USD? Egal!? Start der Goldproduktion, Übernahmefantasie und Vervielfachungspotenzial treiben Desert Gold Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Startet diese Gold-Aktie jetzt durch? Der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll. Auf der einen Seite sind da die Zinsängste, auf der anderen Seite spricht die weltweit immer weiter steigende Staatsverschuldung für weiter steigende Preise. Experten bleiben jedenfalls bullisch. State Street und Saxo Bank halten in den kommenden Jahren sogar einen Goldpreis von 10.000 USD je Feinunze für möglich. Unabhängig davon gibt es gute Gründe, warum die Desert Gold-Aktie in den kommenden Wochen aus der Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen sollte. Das Unternehmen peilt den Start der Goldgewinnung noch im vierten Quartal an. Die Produktionskosten werden auf 1.100 USD je Unze geschätzt. Dies könnte Übernahmefantasie anfachen. Analysten trauen der Aktie eine Vervielfachung zu.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gold auf 10.000 USD? Egal!? Start der Goldproduktion, Übernahmefantasie und Vervielfachungspotenzial treiben Desert Gold Aktie! Startet diese Gold-Aktie jetzt durch? Der Goldpreis kann sich derzeit nicht so recht entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll. Auf der einen Seite sind da die Zinsängste, auf der anderen Seite spricht die weltweit immer weiter steigende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     