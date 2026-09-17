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    EnBW feiert Inbetriebnahme des größten deutschen Windparks

    Für Sie zusammengefasst
    • EnBW startet Deutschlands größten Offshore-Windpark
    • He Dreiht umfasst 64 Vestas-Anlagen mit fast einem Gigawatt
    • Der Windpark liegt 110 Kilometer westlich von Helgoland
    EnBW feiert Inbetriebnahme des größten deutschen Windparks
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Energieversorger EnBW feiert am Donnerstag (14.30 Uhr) die Inbetriebnahme des bislang größten deutschen Windparks auf See. Zu der Veranstaltung im Hamburger Stadtteil Hafencity erwartet das Karlsruher Unternehmen EnBW Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sowie Hamburgs Energiesenatorin Katharina Fegebank (Grüne).

    Der Windpark, dessen Inbetriebnahme EnBW feiert, heißt He Dreiht. Er besteht aus 64 Windkraftanlagen des dänischen Herstellers Vestas und weist eine Gesamtleistung von annähernd einem Gigawatt auf. Die Anlage befindet sich in der Nordsee rund 110 Kilometer westlich von Helgoland. EnBW hat nach eigenen Angaben rund 2,4 Milliarden Euro in das Projekt investiert.

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    Dass He Dreiht der nach Leistung größte deutsche Windpark ist, bestätigte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Deutschlands zentrale maritime Behörde, die für die Raumplanung auf dem Meer zuständig ist.

    Nach Angaben des Bundesverbands Windenergie Offshore wiesen die Windräder in der deutschen Nord- und Ostsee zum Ende des ersten Halbjahres eine Gesamtleistung von rund 10,8 Gigawatt auf. Den Angaben zufolge waren zu dem Zeitpunkt schon mehrere Anlagen von He Dreiht in Betrieb./lkm/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 68,00 auf Lang & Schwarz (16. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um -5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 27,43 Mrd..

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0990. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,38DKK. Von den letzten 8 Analysten der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 295,00DKK was eine Bandbreite von +299,27 %/+970,78 % bedeutet.





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