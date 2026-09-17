Geld zurück für unerlaubtes Glücksspiel? BGH prüft Klage

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Können glücklose Spielerinnen und Spieler verlorene Wetteinsätze zurückfordern, wenn die Anbieter von Online-Casinospielen zum Zeitpunkt des Angebots nicht über die nötige deutsche Lizenz verfügten? Um diese Frage geht es am Donnerstag (10.00 Uhr) am Bundesgerichtshof. In dem konkreten Fall verlangt ein Spieler von Tipico Games rund 10.000 Euro Verluste zurück. Ein Urteil wird erst später erwartet. (Az. I ZR 216/25)

Bis vor fünf Jahren waren Online-Glücksspiele in Deutschland verboten - mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, welches den Markt schon früher geöffnet hatte. Im Juli 2021 wurde das Totalverbot dann aufgehoben. Anbieter können seitdem bei der zuständigen Behörde entsprechende Lizenzen erwerben. Dabei gelten strenge Regeln zum Schutz der Spielerinnen und Spieler.