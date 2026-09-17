TAGESVORSCHAU
Termine am 17. September 2026
- Unternehmenszahlen und Kapitalmarkttage im Fokus
- Konjunkturdaten zu Preisen, Bau und Arbeitsmarkt
- Bundesgerichtshof und Offshore-Windpark als Termine
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen
10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030 15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London
17:00 USA: Intuit, Investor Day
DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag
DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag
NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 USA: Hausverkäufe 8/26
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange
10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten
10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe
12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.)
14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD)
DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»
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