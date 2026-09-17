Berentzen spricht über Kauf durch US-Konzern Sazerac
- Sazerac verhandelt über Übernahme von Berentzen
- US-Konzern Sazerac plant öffentliches Angebot
- Berentzen senkt Ziele wegen schwacher Nachfrage
HASELÜNNE (dpa-AFX) - Der Schnaps- und Getränkehersteller Berentzen ist in Gesprächen zu einer Übernahme durch einen Branchenriesen aus den USA. Mit dem auf Whiskey spezialisierten Konkurrenten Sazerac wird über ein öffentliches Übernahmeangebot verhandelt, wie die Firma aus dem niedersächsischen Haselünne nach einem entsprechenden Bericht des Finanzdienstes Bloomberg bestätigte.
Der unter anderem für Berentzen Apfelkorn und Puschkin Vodka bekannte deutsche Anbieter war zuletzt an der Börse rund 35 Millionen Euro wert. Für Sazerac mit Marken wie Southern Comfort und Buffalo Trace wäre eine solche Übernahme leicht zu stemmen: Dem "Wall Street Journal" zufolge bot Sazerac in diesem Jahr dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman eine rund 15 Milliarden Dollar schweren Übernahmedeal an, bekam aber im ersten Anlauf einen Korb. Stattdessen kaufte Sazerac jüngst den britischen Spirituosen-Hersteller Au Vodka. Der Deal war nach Bloomberg-Informationen rund 300 Millionen Pfund (350 Millionen Euro) schwer.
Berentzen hatte zuletzt mit einer schleppenden Alkohol-Nachfrage zu kämpfen. Nach dem ersten Halbjahr wurden die Jahresziele nach unten geschraubt. Der Halbjahresumsatz schrumpfte um gut elf Prozent auf 71 Millionen Euro, der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern sackte um mehr als 80 Prozent auf nur noch rund 600.000 Euro ab. Von Berentzen kommen auch Spirituosen wie Doornkaat und Bommerlunder. Daneben werden alkoholfreie Getränke hergestellt, darunter Mio Mio und in Lizenz Sinalco./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Berentzen-Gruppe Aktie
Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +26,33 % und einem Kurs von 4,39 auf Lang & Schwarz (16. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Berentzen-Gruppe Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Berentzen-Gruppe zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.
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Vertreten durch den Vorstand: Ralf Brühöfner, Oliver Schwegmann
Sehr geehrte Herren, sie sind in der Bringschuld.
Natürlich ist mir bewusst das die Marktsituation nicht die Beste ist,aber
Kopf in den Sand stecken geht gar nicht.
Wäre schön mal was von Ihnen zu hören.
SALVE sical,
- Ist das Preisniveau falsch? Man hat nur wenige Premium-Marken und die haben sicher nicht grossen Umsatzanteil, also das kann es nicht sein.
- Absatzkanal schrumpft? Fliegt man aus dem Regal, weil Andere mehr an Distri zahlen? Wie sieht der Online-Handel aus?
- Markenimage schlecht? Also ist das Budget falsch positioniert. Wieso gibt es Vodka/Redbull, aber kein Doornkaat-Redbull???
- Markenalterung: Gibt es sowas wie eine stetige Abschmelzung von Markenabsatz? Dann müsste man permanent neue frische Marken in die Pipeline bringen. Erstens kann Berentzen keine Innovation, zweitens glaube ich nicht, dass es eine generelle Alterung gibt. Sicherlich gibt es den Trend, dass Korn total uncool gesehen wird. Auch Öhmchen Müller und Vati kaufen nach dem seligen Ableben kein Bommerlunder mehr. Habe aus Spass KI-Recherche zu "Linie Akvavit" unternommen, wo zumindeest stabile Absatzzahlen der letzten Jahre vermutet wrden. Was ist also falsch an Bommerlunder? Was ist falsch an deutschem Korn?
- Innovation: Entweder man hat es drauf oder man kauft zu. Früher war das durchauus eine Strategie von Berentzen. Müssten ja keine grossen Marken sein, vielleicht regionale Spezialitäten oder Handwerksbrennereien?
- Kostenkontrolle: Wenn der Umsatz 10% fällt, dann die Kosten eben 11%. Da hab' ich wenigstens Überlebens-Chance, um den Trend zu drehen. Passiert hier aber nicht!
- Innovator: Also wirklich neue Produkte entwickeln oder zukaufen. Das wäre ein umsatzfokussierter Ansatz
- Konsolidator: Margenschwache Marken übernehmen und über Kosteneffizienz verbessern
- Handel: Marktplatz oder Distributions-Logistiker
- Laden-Dicht-Machen: Wenn die Umsätze fallen, die Margen auch, wieso sollte dann jemand mehr für diese "Anlagen" mehr zahlen als der momentane Börsenkurs? Die Liquidation bringt vielleicht nur 2.50 pro Aktie. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Nun, Lucas-Bols hat sich Delisted. 💲
SALVE!