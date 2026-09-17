Berentzen spricht über Kauf durch US-Konzern Sazerac

SALVE sical,





Spirituosen ist ein reines Marketing-Geschäft so wie Parfüm?

Die meisten Marken basieren auf "industriellem Alkohol", da ist nichts dreifach gebrannt, erlesener Weizen, heilige Kartoffeln.

Reinen Alkohol, Wasser dazu plus "Magie" !!!

Schaut euch Vodka an, der angeblich geschmackneutralste Sprit. Beluga und Absolut teuer, Pushkin nicht, Wieso? Reine Markenwahrnehmung.

Dann gibt es so Modetrends, mal ist Mescal total angesagt, dann "hard seltzer" (also Alko+H2O+CO2) . Wie man diese Trends erschafft, das ist vermutlich keine Lehrbuchwissenschaft sondern Marktgefühl.





Es gibt dann ein paar Spirituosen, die auf "Aroma" basieren, z.B. Gin (Gewürze) oder Weinbrände, die in Holzfässern lagern, um Farbe/Geschmack zu modulieren.

Das ist dann vermutlich die Parfümabteilung, wo man etwas Neues erfinden kann.





Wie funktioniert also das Geschäft??

1.) Marketing zur Generierung der Wertillusion

2.) Rezepturen





Was funktioniert bei Berentzen nicht?

Wenn der Gesmtmarkt 2% schrumpft, Berentzen aber 10% jedes Jahr, dann gibt es einen gigantischen internen Fehler! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif📉📉📉📉📉📉

Hat man vom Management irgendwas dazu gehört? Ausser, Jugendliche saufen nicht mehr? Wieso nur EUERE Jugendlichen?





Was ist los?

Ist das Preisniveau falsch? Man hat nur wenige Premium-Marken und die haben sicher nicht grossen Umsatzanteil, also das kann es nicht sein. Absatzkanal schrumpft? Fliegt man aus dem Regal, weil Andere mehr an Distri zahlen? Wie sieht der Online-Handel aus? Markenimage schlecht? Also ist das Budget falsch positioniert. Wieso gibt es Vodka/Redbull, aber kein Doornkaat-Redbull??? Markenalterung: Gibt es sowas wie eine stetige Abschmelzung von Markenabsatz? Dann müsste man permanent neue frische Marken in die Pipeline bringen. Erstens kann Berentzen keine Innovation, zweitens glaube ich nicht, dass es eine generelle Alterung gibt. Sicherlich gibt es den Trend, dass Korn total uncool gesehen wird. Auch Öhmchen Müller und Vati kaufen nach dem seligen Ableben kein Bommerlunder mehr. Habe aus Spass KI-Recherche zu "Linie Akvavit" unternommen, wo zumindeest stabile Absatzzahlen der letzten Jahre vermutet wrden. Was ist also falsch an Bommerlunder? Was ist falsch an deutschem Korn? Innovation: Entweder man hat es drauf oder man kauft zu. Früher war das durchauus eine Strategie von Berentzen. Müssten ja keine grossen Marken sein, vielleicht regionale Spezialitäten oder Handwerksbrennereien? Kostenkontrolle: Wenn der Umsatz 10% fällt, dann die Kosten eben 11% . Da hab' ich wenigstens Überlebens-Chance, um den Trend zu drehen. Passiert hier aber nicht!





Das lächerlich überbezahlte Management bekommt weder den Umsatz noch die Kosten stabilisiert. Eine wirkliche Analyse des Problems habe ich bisher nicht gesehen. Wir können hier ja nur rätseln????? Man kann aber schon ankündigen, dass man ohne massive Gegenmassnahme in 2027 Verlust machen wird.





Ich sehe vier Geschäfts-Modelle für ein Getränke-Anbieter:

Innovator: Also wirklich neue Produkte entwickeln oder zukaufen. Das wäre ein umsatzfokussierter Ansatz Konsolidator: Margenschwache Marken übernehmen und über Kosteneffizienz verbessern Handel: Marktplatz oder Distributions-Logistiker Laden-Dicht-Machen: Wenn die Umsätze fallen, die Margen auch, wieso sollte dann jemand mehr für diese "Anlagen" mehr zahlen als der momentane Börsenkurs? Die Liquidation bringt vielleicht nur 2.50 pro Aktie. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Nun, Lucas-Bols hat sich Delisted. 💲









Ich vermute, das Management kassiert munter weiter uund bringt den Laden in Schieflage.





Petronius