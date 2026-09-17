Das Amos International Candy Festival 2026 feiert süße Innovationen für Glück und Gesundheit

Seit mehr als 20 Jahren erschließt die Amos Food Group neue Möglichkeiten im Süßwarensektor und spielt dabei zwei entscheidende Rollen: ein globaler Innovator im Bereich Süßwaren, der Freude und Gesundheit vereint und ständig neue Vorstellungen davon entwickelt, was Süße sein kann, sowie ein Botschafter der Süße für die Welt , der Süße nutzt, um Menschen, Kulturen und Gemeinschaften miteinander zu verbinden. Das Festival hat diese Identitäten durch Kundenerlebnisse, Branchendialog, Produktinnovationen, globale Zusammenarbeit und gesellschaftliches Engagement zum Leben erweckt.

SHENZHEN, China, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Das 2026 Amos International Candy Festival brachte Händler, Entwickler, Branchenführer und Partner aus fast 50 Ländern zu drei Tagen voller Feierlichkeiten, Innovationen und Austausch in Shenzhen zusammen – einem globalen Innovationszentrum, das als Chinas Silicon Valley bekannt ist und im November Gastgeber des APEC-Gipfels der Wirtschaftsführer sein wird.

Amos International Candy Carnival: Innovation in Erfahrung umsetzen

Das Festival wurde mit dem Amos International Candy Carnival eröffnet, der den Shenzhen Talent Park in eine verspielte Süßigkeitenwelt verwandelte – mit interaktiven Erlebnissen von AMOS und Biobor, Darbietungen, Figurenparaden und kreativen Installationen. Herr Amos Ma, Gründer und CEO der Amos Food Group, erklärte das Festival offiziell für eröffnet. Eine spektakuläre Drohnenshow erhellte die Skyline mit von Süßigkeiten inspirierten Bildern und der Botschaft Amos verwöhnt die Welt in Shenzhen mit Süßigkeiten. Der Karneval lud Verbraucher und Bürger dazu ein, Süßwaren durch Geschmack, Spiel, Kreativität und gemeinsame Momente zu erleben. Dies spiegelte auch das umfassendere Ziel wider, das Amos International Candy Festival zu einer wiederkehrenden, stadtweiten Kulturmarke zu entwickeln, die Süßigkeiten, Kreativität und globale Gemeinschaften zusammenbringt.

World Candy Forum: Ein Blick in die Zukunft von Glück und Gesundheit

Das World Candy Forum brachte internationale Experten und Erkenntnisse aus den Bereichen Wissenschaft, Marktforschung, Süßwaren, Ernährung und Einzelhandel zusammen, um die Zukunft der Branche im Hinblick auf zwei beständige Verbraucherbedürfnisse zu erörtern: Glück und Gesundheit.