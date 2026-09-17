🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Amos International Candy Festival 2026 feiert süße Innovationen für Glück und Gesundheit

    SHENZHEN, China, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Das 2026 Amos International Candy Festival brachte Händler, Entwickler, Branchenführer und Partner aus fast 50 Ländern zu drei Tagen voller Feierlichkeiten, Innovationen und Austausch in Shenzhen zusammen – einem globalen Innovationszentrum, das als Chinas Silicon Valley bekannt ist und im November Gastgeber des APEC-Gipfels der Wirtschaftsführer sein wird.

    Seit mehr als 20 Jahren erschließt die Amos Food Group neue Möglichkeiten im Süßwarensektor und spielt dabei zwei entscheidende Rollen: ein globaler Innovator im Bereich Süßwaren, der Freude und Gesundheit vereint und ständig neue Vorstellungen davon entwickelt, was Süße sein kann, sowie ein Botschafter der Süße für die Welt, der Süße nutzt, um Menschen, Kulturen und Gemeinschaften miteinander zu verbinden. Das Festival hat diese Identitäten durch Kundenerlebnisse, Branchendialog, Produktinnovationen, globale Zusammenarbeit und gesellschaftliches Engagement zum Leben erweckt.

    Amos International Candy Carnival: Innovation in Erfahrung umsetzen

    Das Festival wurde mit dem Amos International Candy Carnival eröffnet, der den Shenzhen Talent Park in eine verspielte Süßigkeitenwelt verwandelte – mit interaktiven Erlebnissen von AMOS und Biobor, Darbietungen, Figurenparaden und kreativen Installationen. Herr Amos Ma, Gründer und CEO der Amos Food Group, erklärte das Festival offiziell für eröffnet. Eine spektakuläre Drohnenshow erhellte die Skyline mit von Süßigkeiten inspirierten Bildern und der Botschaft Amos verwöhnt die Welt in Shenzhen mit Süßigkeiten. Der Karneval lud Verbraucher und Bürger dazu ein, Süßwaren durch Geschmack, Spiel, Kreativität und gemeinsame Momente zu erleben. Dies spiegelte auch das umfassendere Ziel wider, das Amos International Candy Festival zu einer wiederkehrenden, stadtweiten Kulturmarke zu entwickeln, die Süßigkeiten, Kreativität und globale Gemeinschaften zusammenbringt.

     

    World Candy Forum: Ein Blick in die Zukunft von Glück und Gesundheit

    Das World Candy Forum brachte internationale Experten und Erkenntnisse aus den Bereichen Wissenschaft, Marktforschung, Süßwaren, Ernährung und Einzelhandel zusammen, um die Zukunft der Branche im Hinblick auf zwei beständige Verbraucherbedürfnisse zu erörtern: Glück und Gesundheit.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Das Amos International Candy Festival 2026 feiert süße Innovationen für Glück und Gesundheit SHENZHEN, China, 17. September 2026 /PRNewswire/ - Das 2026 Amos International Candy Festival brachte Händler, Entwickler, Branchenführer und Partner aus fast 50 Ländern zu drei Tagen voller Feierlichkeiten, Innovationen und Austausch in Shenzhen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     