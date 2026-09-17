Hohe Bauzinsen
Nachfrage nach Immobilien kühlt sich ab
- Immobiliennachfrage kühlt 2026 spürbar ab
- Käufe von Wohnimmobilien sinken um 4,4 Prozent
- Bauzinsen steigen auf höchsten Stand seit 2011
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Inflationssorgen und stark gestiegenen Bauzinsen schrecken viele Menschen vor dem Hausbau oder Wohnungskauf zurück. Das Hamburger Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung erwartet, dass sich die Nachfrage nach Immobilien dieses Jahr deutlich abkühlt.
Grund für die Trendwende nach zwei Jahren mit steigenden Verkäufen sei ein schlechtes Umfeld infolge des Iran-Kriegs, das zu Kaufzurückhaltung führe. "Neben den Bauzinsen ziehen auch die Baupreise und die allgemeine Teuerung wieder stärker an", schreibt Gewos-Immobilienexperte Sebastian Wunsch. Dazu kämen Sorgen über Kriege und Zollkonflikte sowie eine etwas strengere Kreditvergabe von Banken.
"Erheblicher Dämpfer"
Konkret prognostiziert Gewos, dass die Zahl der Käufe von Wohnimmobilien - Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und Wohnbauland - in diesem Jahr auf rund 612.000 sinkt. Das wären 4,4 Prozent weniger als 2025. Der Umsatz mit Wohnimmobilien dürfte zudem um 2,0 Prozent auf knapp 211 Milliarden Euro fallen. Bei Wirtschaftsimmobilien seien etwas größere Rückgänge zu erwarten.
Im zweiten Quartal habe die Nachfrage nach Wohneigentum "einen erheblichen Dämpfer" erhalten, sagt Wunsch. So seien die Anfragen auf Inserate bei Immobilienportalen gesunken und Vermarktungszeiträume gestiegen.
Besonders stark dürfte 2026 demnach die Zahl der Eigenheimkäufe schrumpfen mit einem Minus von mehr als fünf Prozent. Ähnlich sehe es bei Wohnbauland aus. Die Transaktionen von Mehrfamilienhäusern dürften dagegen leicht wachsen, denn Investoren profitieren von steigenden Mieten.
Gewos analysiert jährlich abgeschlossene Kaufverträge für alle kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland. Für die Prognose wurden Daten der Gutachterausschüsse aus dem ersten Halbjahr verwendet. Noch 2025 und 2024 waren der Immobilien-Umsatz und die Verkäufe laut Gewos deutlich gestiegen.
Bauzinsen auf Hoch seit Mai 2011
Hauptgrund für die Abkühlung am Immobilienmarkt sind gestiegene Kreditzinsen infolge des Iran-Kriegs. Zuletzt stiegen die Zinsen für Baufinanzierungen mit zehn Jahren Zinsbindung auf rund 4,25 Prozent jährlich, schrieb die Analysefirma Barkow Consulting. Da sei der höchste Stand seit Mai 2011.
Da Bauherren und Hauskäufer oft hohe Summen per Kredit finanzieren, können schon kleine Aufschläge teuer werden und Pläne durchkreuzen. Experten halten weitere Zinsanstiege für möglich. "Wir nähern uns bei den Bauzinsen langsam den möglichen 4,5 Prozent", schreibt Max Herbst, Gründer der FMH-Finanzberatung.
Nach Ansicht von Gewos-Experte Wunsch deuten die schwachen Verkäufe von Bauland auf Rückschläge im Wohnungsbau hin. Die Baugenehmigungen, die sich jüngst stark erholten, könnten wieder sinken. "Auch mittelfristig sehen wir aktuell nur ein begrenztes Wachstumspotenzial für den deutschen Immobilienmarkt."/als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 77,78 auf Lang & Schwarz (16. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 190,00EUR was eine Bandbreite von +70,81 %/+142,19 % bedeutet.
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Sorry, aber zur aktuellen Politik im Wohnungsmarkt muss ich mir mal Luft machen.
Freunde von uns sind altersbedingt gerade auf der Suche nach einem Grundstück für ein neues Haus – am liebsten ein Bungalow. Aufgrund der massiv gestiegenen Grundstückspreise favorisieren sie einen Winkelbungalow zu bauen. In diesem Zusammenhang berichten sie von den Vorgaben der neuen niedersächsischen Bauordnung (NBauO): Seit dem 01.01.2025 gilt eine Photovoltaik-Pflicht. Sobald die Dachfläche mindestens 50 m² beträgt, müssen mindestens 50 % davon zur Stromerzeugung genutzt werden. Im Extremfall kann das sogar bedeuten, dass PV-Module auf Nordseiten installiert werden müssen. Selbst wenn sich das wirtschaftlich nicht rechnet, muss die Unwirtschaftlichkeit erst durch ein Gutachten nachgewiesen werden.
Parallel dazu sieht die Bauordnung vor, dass Gebäude grundsätzlich so geplant werden sollen, dass eine Stromerzeugung möglich ist. Damit ist ein Winkelbungalow praktisch ausgeschlossen.
Coup des Staates:
Neue Verordnungen im Vergleich zum Bestand:
Unser Haus (KfW 85, Baujahr 2010) hat einen Stromverbrauch von etwa 2.500 kWh und einen Gasverbrauch von rund 6.000 kWh pro Jahr. Das Haus eines Freundes aus dem Jahr 1985 liegt dagegen bei etwa 21.000 kWh Gasverbrauch jährlich – unser Haus wirkt im direkten Vergleich also sehr effizient. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bestandsimmobilien in Deutschland aus den 60er- und 70er-Jahren stammt, fällt es schwer nachzuvollziehen, warum die Anforderungen an Neubauten immer weiter verschärft werden, statt stärker den Bestand zu adressieren.
Die Margen im privaten Vermietungsgeschäft sind inzwischen auf etwa 2–3 % gesunken. Unter diesen Rahmenbedingungen fehlt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der Anreiz, überhaupt neuen Wohnraum zu schaffen. Politisch getriebene Baukosten und Steuerausgaben wirken dabei wie ein zusätzlicher Preistreiber und schlagen direkt auf den Wohnungsmarkt durch.
Ehrlich gesagt hatte ich von der CDU in diesem Bereich mehr erwartet – insbesondere im Hinblick auf eine betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Politik. In Kombination mit SPD (früher noch Grüne) entstehen jedoch eher weitere Verschärfungen, wie z.B. Mietpreisdeckel.
Aus meiner Sicht wird dabei auch ein zentraler Zusammenhang übersehen: Steigende Mieten führen zwangsläufig zu höheren staatlichen Ausgaben, wie beim Wohngeld – was letztlich wieder den Steuerzahler belastet.
Ich sehe inzwischen kein Zeichen mehr, dass Deutschland diesen Weg stoppt und die regulatorischen Anforderungen reduziert. Ich bin selbst in Hypoport und Vonovia investiert und sehe trotz eines erheblichen Mangels an Wohnraum keine nachhaltige Verbesserung des Wohnungsmarktes oder des Immobilienerwerbes – und das vorrangig aufgrund der politischen Rahmenbedingungen. Und ich frage mich zunehmend, wem diese Politik am Ende wirklich hilft – außer dem Klima.
https://finanz-szene.de/banking/ueber-24-mrd-e-neugeschaeft-in-der-privaten-baufi-springt-auf-4-jahres-hoch/
Sorry aber das Ausposaunen von solchen Kursen ist einfach nur dummes (sorry) Zeug.