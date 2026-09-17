Fed-Zinserhöhung: Was machen 10-jährige US-Bonds jetzt?

Bereits am Dienstag erreichte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit 5,041 Prozent den höchsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2007.

Nach der ersten Zinserhöhung in den USA seit drei Jahren sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch erneut über die wichtige Marke von fünf Prozent gestiegen. Zeitweise kletterte die Rendite um zwei Basispunkte auf 5,016 Prozent. Am Donnerstagmorgen liegt sie mit 4,990 Prozent nur minimal darunter (Stand: 08:29 Uhr MESZ).

Die Fünf-Prozent-Marke ist vor allem deshalb wichtig, weil die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen weltweit als zentraler Referenzzins dient. Steigt dieser Wert, werden Kredite für Unternehmen, Immobilienkäufer und den Staat tendenziell teurer. Gleichzeitig bieten die vergleichsweise sicheren US-Bonds wieder eine attraktive Alternative zu Aktien, sodass Kapital aus riskanteren Anlagen abfließen kann.

Die Fed hat erstmals seit 2023 die Zinsen erhöht.

Auch am kurzen Ende der Zinskurve ging es kräftig nach oben. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen legte zunächst um mehr als sieben Basispunkte auf 4,738 Prozent zu und machte damit einen früheren Rückgang wett. Anleihekurse und Renditen bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen.

Die US-Notenbank hob ihren Leitzins auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an. Zuvor hatte er bei 3,50 bis 3,75 Prozent gelegen. Die Fed begründete diesen Schritt mit der weiterhin erhöhten Inflation und ihrem Ziel, die Teuerung zeitnah wieder auf zwei Prozent zu reduzieren.

Fed-Chef Kevin Warsh legte verbal nach. Die Inflationsdaten des Sommers ließen aus seiner Sicht keine wesentliche Verbesserung des zugrunde liegenden Trends erkennen. Die Teuerung sei zu hoch – und das bereits zu lange.

Zum Problem werden vor allem die kräftig gestiegenen Ölpreise infolge der Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Die höheren Energiekosten haben sich bereits in den jüngsten Inflationsdaten bemerkbar gemacht, darunter im US-Verbraucherpreisindex für August.

Goldman Sachs: Droht schon der nächste Zinsschritt?

Entwarnung gibt es vorerst nicht. Kay Haigh von Goldman Sachs Asset Management erwartet laut CNBC zwar keinen aggressiven Zinserhöhungszyklus. Die meisten Fed-Mitglieder rechnen den Projektionen zufolge jedoch mit insgesamt zwei Anhebungen in diesem Jahr. Goldman Sachs geht im Basisszenario von einem weiteren Schritt im Dezember aus. Ausschlaggebend bleiben die kommenden Inflationsdaten und der weitere Verlauf der Energiepreise.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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