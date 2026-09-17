Übergeordnet befindet sich der Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar seit April 2015 in einer längerfristigen Aufwärtsphase; hierbei stiegen die Notierungen von rund 1,40 auf in der Spitze 2,0680 NZD bis Ende November letzten Jahres an. Seither konsolidiert das Paar grob seitwärts mit einer leichten Abwärtstendenz. Genau diese Konsolidierung liefert aus technischer Sicht wichtige Hinweise für einen weiteren Ausbruch auf der Oberseite und damit eine Stärkung der europäischen Gemeinschaftswährung. Nur ein nachhaltiger Ausbruch aus dieser Range fehlt noch.

Die letzten drei Wochen präsentiert sich der Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar wieder verhältnismäßig stärker und steuerte in den letzten Stunden die obere Begrenzung um 2,0165 NZD an. Aber nur ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dem Niveau von mindestens 2,0255 NZD dürfte eine erfolgreiche Auflösung der Konsolidierung anzeigen und Kurspotenzial zunächst auf 2,0680 NZD freisetzen. Im Anschluss könnte dann schließlich das Novemberhoch aus 2009 bei 2,1235 NZD ins Visier genommen werden und sich für ein längerfristiges Engagement auf der Oberseite anbieten. Rückenwind erhält das Paar auf Wochenbasis von einem wieder steigenden MACD und RSI. Auf der Unterseite würde erst eine Auflösung der Horizontalunterstützung um 1,9438 NZD Verlustrisiken in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) bei 1,8783 NZD erahnen lassen.

EUR/NZD (Wochenchart in NZD) Tendenz:

Fazit Sobald das Paar EUR/NZD über den Kauftrigger von 2,0255 NZD überzeugend zulegt, wird ein Test des 2025er-Hochs bei 2,0680 NZD sehr wahrscheinlich und würde sich für ein kurzfristiges Engagement auf der Käuferseite anbieten. Längerfristig würde das Paar zeitgleich die Chance erhalten, an das Hoch von Ende 2009 bei 2,1235 NZD anzuschließen und eine äußerst hohe Renditechance zu erwirtschaften. Aber selbst bei einem Test des ersten Kursziels und Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN DY3AVT würde bereits eine Renditechance von 190 Prozent winken. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das aktuelle Wochentief bei 1,9920 NZD nicht unterschreiten, wodurch sich orientierungshalber ein Stopp-Kurs von 2,32 Euro im Schein ergeben würde. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen bei der ersten Variante anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3AVT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,91 – 2,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,9457 NZD Basiswert: EUR/NZD KO-Schwelle: 1,9457 NZD akt. Kurs Basiswert: 2,0039 NZD Laufzeit: Open End Kursziel: 8,88 Euro Hebel: 33,46 Kurschance: + 190 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.