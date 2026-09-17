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    Swiss Medical Network Boosts Profitability in H1 2026; Hospitality Gains

    AEVIS VICTORIA delivered a strong first half of 2026, with solid growth across healthcare, hospitality and infrastructure, underscoring its long‑term value strategy.

    Swiss Medical Network Boosts Profitability in H1 2026; Hospitality Gains
    Foto: adobe.stock.com
    • AEVIS VICTORIA reported an encouraging first half of 2026, with gross revenue up 8.7% to CHF 675.5 million, net profit up 30.2% to CHF 5.4 million, and NAV per share rising 6.8% year-on-year to CHF 26.75.
    • Swiss Medical Network’s healthcare revenue increased 12.4% to CHF 563.5 million, while EBITDA rose 32.6% to CHF 46.0 million and EBIT more than doubled to CHF 15.1 million.
    • MRH Switzerland outperformed the slightly declining Swiss hotel market: revenue grew 1.0% to CHF 105.0 million, average room rates rose 2.8%, and RevPAR increased 3.2%.
    • Infracore successfully completed its IPO and began trading on the SIX Swiss Exchange on 9 July 2026; AEVIS retained a 22.6% stake and intends to remain a long-term shareholder.
    • Swiss Hotel Properties’ consolidated hotel real estate portfolio was valued at CHF 902.8 million at the end of the reporting period.
    • AEVIS remains confident about the second half of 2026 and will continue focusing on long-term value creation in healthcare, hospitality, and related infrastructure.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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