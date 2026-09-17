Swiss Medical Network Boosts Profitability in H1 2026; Hospitality Gains
AEVIS VICTORIA delivered a strong first half of 2026, with solid growth across healthcare, hospitality and infrastructure, underscoring its long‑term value strategy.
Foto: adobe.stock.com
- AEVIS VICTORIA reported an encouraging first half of 2026, with gross revenue up 8.7% to CHF 675.5 million, net profit up 30.2% to CHF 5.4 million, and NAV per share rising 6.8% year-on-year to CHF 26.75.
- Swiss Medical Network’s healthcare revenue increased 12.4% to CHF 563.5 million, while EBITDA rose 32.6% to CHF 46.0 million and EBIT more than doubled to CHF 15.1 million.
- MRH Switzerland outperformed the slightly declining Swiss hotel market: revenue grew 1.0% to CHF 105.0 million, average room rates rose 2.8%, and RevPAR increased 3.2%.
- Infracore successfully completed its IPO and began trading on the SIX Swiss Exchange on 9 July 2026; AEVIS retained a 22.6% stake and intends to remain a long-term shareholder.
- Swiss Hotel Properties’ consolidated hotel real estate portfolio was valued at CHF 902.8 million at the end of the reporting period.
- AEVIS remains confident about the second half of 2026 and will continue focusing on long-term value creation in healthcare, hospitality, and related infrastructure.
+0,72 %
+4,10 %
+2,20 %
+0,90 %
-3,79 %
-28,74 %
+18,72 %
+31,74 %
+215,02 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte