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    Halbjahresbericht 2026: Profitabilität steigt, Hospitality wächst

    AEVIS überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit kräftigem Wachstum, klar höherer Profitabilität und strategischen Weichenstellungen in Healthcare, Hospitality und Infrastruktur.

    Halbjahresbericht 2026: Profitabilität steigt, Hospitality wächst
    Foto: adobe.stock.com
    • AEVIS steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Bruttoumsatz um 8,7 % auf CHF 675,5 Mio.; der Reingewinn erhöhte sich um 30,2 % auf CHF 5,4 Mio., der operative Cashflow auf CHF 39,0 Mio. und der NAV je Aktie auf CHF 26,75.
    • Swiss Medical Network verbesserte die Profitabilität deutlich: Das EBITDAR stieg um 18,8 % auf CHF 94,0 Mio., das EBITDA um 32,6 % auf CHF 46,0 Mio.; die EBITDA-Marge erhöhte sich von 8,1 % auf 10,6 %.
    • Der Healthcare-Umsatz wuchs um 12,4 % auf CHF 563,5 Mio.; der aussagekräftigere Nettoumsatz legte organisch um 1,4 % zu.
    • MRH Switzerland übertraf trotz eines leicht rückläufigen Schweizer Hotelmarkts die Erwartungen: Der Umsatz stieg um 1,0 % auf CHF 105,0 Mio., der durchschnittliche Zimmerpreis um 2,8 % und der RevPAR um 3,2 %.
    • Infracore schloss eine Sale-and-Lease-Back-Transaktion mit dem See-Spital Horgen ab und wurde am 9. Juli 2026 an der SIX kotiert; AEVIS hält nach dem Börsengang 22,6 % und will die Beteiligung behalten.
    • AEVIS will sich weiterhin auf langfristige Wertschöpfung in den Bereichen Healthcare, Hospitality und Infrastruktur konzentrieren; die Referenzaktionäre platzierten zudem 2 Millionen bestehende Aktien bei langfristig orientierten Investoren.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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