MCH Group: Starkes Halbjahr und weiter steigende Profitabilität
Trotz globaler Krisen schreibt die MCH Group ihre Erfolgsgeschichte fort: starke Zahlen, neue Formate wie Art Basel Qatar und Weichenstellung für künftiges Wachstum.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die MCH Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 das vierte positive Halbjahresergebnis in Folge – trotz geopolitischer Herausforderungen und der Belastungen durch den Nahostkonflikt.
- Der Betriebsertrag stieg um 12 % auf CHF 248,8 Mio.; das EBITDA erhöhte sich von CHF 18,9 Mio. auf CHF 34,3 Mio. und der Reingewinn von CHF 5,3 Mio. auf CHF 18,6 Mio.
- Wesentliche Wachstumstreiber waren die erste Ausgabe der Art Basel Qatar, CONEXPO in Las Vegas, Swissbau in Basel sowie der günstigere Termin der CES.
- Das Kerngeschäft entwickelte sich solide: Art Basel Hong Kong und Art Basel Basel waren erfolgreich, während Swissbau ihre Position als grösste Schweizer Bau- und Immobilienmesse bestätigte.
- Die Division Live Marketing Solutions realisierte im ersten Halbjahr mehr als 875 Projekte; MC² unterstützte unter anderem CES und CONEXPO, expomobilia setzte Art Basel Qatar um.
- Zur weiteren Expansion beteiligte sich die MCH Group mit 20 % am Jupiter Festival Miami; zudem wird das Futurific Institute vorbereitet, dessen erste Ausgabe 2028 in Basel stattfinden soll.
+0,15 %
-1,21 %
+1,71 %
+25,00 %
+74,67 %
+52,15 %
-42,54 %
-88,16 %
-67,65 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte