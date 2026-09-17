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    MCH Group: Starkes Halbjahr und weiter steigende Profitabilität

    Trotz globaler Krisen schreibt die MCH Group ihre Erfolgsgeschichte fort: starke Zahlen, neue Formate wie Art Basel Qatar und Weichenstellung für künftiges Wachstum.

    MCH Group: Starkes Halbjahr und weiter steigende Profitabilität
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Die MCH Group erzielte im ersten Halbjahr 2026 das vierte positive Halbjahresergebnis in Folge – trotz geopolitischer Herausforderungen und der Belastungen durch den Nahostkonflikt.
    • Der Betriebsertrag stieg um 12 % auf CHF 248,8 Mio.; das EBITDA erhöhte sich von CHF 18,9 Mio. auf CHF 34,3 Mio. und der Reingewinn von CHF 5,3 Mio. auf CHF 18,6 Mio.
    • Wesentliche Wachstumstreiber waren die erste Ausgabe der Art Basel Qatar, CONEXPO in Las Vegas, Swissbau in Basel sowie der günstigere Termin der CES.
    • Das Kerngeschäft entwickelte sich solide: Art Basel Hong Kong und Art Basel Basel waren erfolgreich, während Swissbau ihre Position als grösste Schweizer Bau- und Immobilienmesse bestätigte.
    • Die Division Live Marketing Solutions realisierte im ersten Halbjahr mehr als 875 Projekte; MC² unterstützte unter anderem CES und CONEXPO, expomobilia setzte Art Basel Qatar um.
    • Zur weiteren Expansion beteiligte sich die MCH Group mit 20 % am Jupiter Festival Miami; zudem wird das Futurific Institute vorbereitet, dessen erste Ausgabe 2028 in Basel stattfinden soll.


    MCH Group

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    ISIN:CH0039542854WKN:A0Q16U
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