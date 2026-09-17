MCH Group Posts Strong First-Half Results, Boosts Profitability
Defying global headwinds, MCH Group entered 2026 with strong momentum, posting its fourth straight profitable half-year and broad-based growth across key events.
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- MCH Group achieved its fourth consecutive positive half-year result in H1 2026, despite geopolitical challenges, particularly in the Middle East.
- Operating revenue rose 12% year on year to CHF 248.8 million, while EBITDA increased to CHF 34.3 million from CHF 18.9 million.
- Net profit more than tripled to CHF 18.6 million, compared with CHF 5.3 million in the prior-year period.
- Growth was mainly driven by the launch of Art Basel Qatar, CONEXPO in Las Vegas, Swissbau in Basel, and favorable timing of CES.
- The Live Marketing Solutions division completed more than 875 projects, while key events such as Art Basel Hong Kong, Art Basel Basel, and health.tech performed strongly.
- MCH Group is expanding into new growth areas through a 20% stake in Jupiter Festival Miami and preparations for the Futurific Institute, planned for Basel in 2028.
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