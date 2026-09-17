Gewinne erwartet

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SCALPING IDEEN · 16.09.2026 — Morgen

QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER

Stand der Recherche: 16.09.2026, 08:00 MESZ

HINWEISE ZUM BILD

- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.

- Die drei Kerzen (11.09., 14.09., 15.09.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C).

- Alle Marken sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.

- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:

steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.437,10;

flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.057,24.

- Thesen-Check (15.09. vereinbart): Xetra-Schluss am 15.09. = 25.402,28, also 16 Punkte unter der

steilen Linie (25.418,11) -> Bruch ist schlussbestätigt, wenn auch hauchdünn.

- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.

- Heute 20:00/20:30 MESZ Fed-Entscheid und Pressekonferenz: rundherum ist mit schnellen

Ausschlägen zu rechnen; ohne Kursbestätigung ist keine Idee aktiv.

QUELLEN

- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.

Di 15.09.: O 25.360,32 · H 25.478,98 · T 25.172,89 · C 25.402,28 (−0,15 %), Volumen 48,82 Mio.

- USA Dienstag: dpa-AFX „Aktien New York" (15.09.) via finanzen.at; Schlussstände über

finanzen.at-Ticker (16.09., morgens): Dow 52.093 (−0,6 %), Nasdaq-100 28.938 (−0,7 %),

Brent 108,60 USD (+2,7 %).

- Fed-Ablauf: Stuttgarter Zeitung (14.09.) und Berliner Morgenpost (15.09.) — Entscheid 20:00 MESZ,

Pressekonferenz Warsh 20:30 MESZ, dazu neue Projektionen (SEP/Dot-Plot); aktuelle Spanne

3,50–3,75 %, bei +25 bp künftig 3,75–4,00 %; Erhöhungschance ~90 % laut CME FedWatch (via CBS, 11.09.).

- Vorbörse: finanzen.net-Indikation vom 16.09., 07:41 Uhr (25.469,00, +0,26 %).

- Termine: börsennews-Tagesvorschau (15.09.) via finanznachrichten.de — GB-Verbraucherpreise,

US-Einzelhandelsumsätze August, Fed-Entscheid. Zeiten im Bild in MESZ.

TERMINE (AUSZUG)

- Heute · 08:00 MESZ · GB · Verbraucherpreise August

- Heute · 14:30 MESZ · USA · Einzelhandelsumsätze August

- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung

- Heute · 20:00 MESZ · USA · Fed-Zinsentscheid

- Heute · 20:30 MESZ · USA · Pressekonferenz Fed-Chef Warsh + neue Projektionen (SEP/Dot-Plot)

DISCLAIMER

Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

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