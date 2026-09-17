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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Gewinne erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor Handelsstart nach Fed-Zinsentscheid fester
    • US-Börsen nach Zinserhöhung deutlich im Minus
    • Asiens Börsen uneinheitlich nach US-Zinsentscheid
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Gewinne erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank Fed greifen die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zu. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.695 Punkte. Die Futures auf die New Yorker Aktienindizes legten zuletzt zu. Die Entschlossenheit des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, die Inflation zu bekämpfen, hat die Märkte im Anschluss an die erste US-Zinserhöhung seit 2023 beruhigt. "Die Fed verteidigt ihre Glaubwürdigkeit", kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Die erste Reaktion an der Wall Street war aber negativ: Der Dow Jones Industrial war im späten Handel zunächst auf ein Tief seit Juni gefallen.

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    USA: - VERLUSTE - Die erste US-Leitzinserhöhung seit über drei Jahren hat die Standardwerte-Indizes an New Yorks Börsen am Mittwoch etwas unter Druck gesetzt. Dagegen kam auch der deutliche Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise nicht an, der die Kurse davor gestützt hatte. Am heftigsten traf es den Leitindex Dow Jones Industrial , der den anderen Indizes schon zuvor hinterhergehinkt war: Er büßte 1,21 Prozent auf 51.461,90 Punkte ein.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach der Zinserhöhung der US-Notenbank keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die US-Währungshüter hatten wie allgemein erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Grund ist die hartnäckig hohe Inflation in den USA wegen des Iran-Kriegs. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte hingegen 0,4 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab noch etwas deutlicher um 0,7 Prozent nach.

    ^
    DAX 25.537,75 0,53%
    XDAX 25.507,78 0,27%
    EuroSTOXX 50 6.266,50 0,48%
    Stoxx50 5.313,42 0,34%

    DJIA 51.461,90 -1,21%
    S&P 500 7.551,81 -0,45%
    NASDAQ 100 28.945,06 0,03%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 120,37 0,11%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1468 0,02%
    USD/Yen 155,98 -0,18%
    Euro/Yen 178,90 -0,14%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 76.497 0,47%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 105,70 -0,13 USD WTI 102,12 -0,31 USD°

    /jha/





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