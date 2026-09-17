Obergrenze für die Kunststoffproduktion würde Waren verteuern

BRÜSSEL, 17. September 2026 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Studie von Oxford Economics, die vom International Council of Chemical Associations (ICCA) in Auftrag gegeben wurde, könnten gezielte Maßnahmen zur Abfallsammlung und zum Recycling dort ansetzen, wo sich unsachgemäß behandelte Abfälle am stärksten verringern lassen. Damit ließe sich dieselbe Verringerung der Kunststoffeinträge in die Umwelt erreichen wie mit einer weltweiten Begrenzung der Primärkunststoffproduktion, jedoch zu deutlich geringeren wirtschaftlichen Kosten und mit wesentlich mehr Kunststoffrecycling.

Gezielte Recyclingmaßnahmen würden zu einer um 68 % stärkeren Zunahme des Recyclings führen als eine Begrenzung der Primärkunststoffproduktion um 5 % und zugleich die Bezahlbarkeit sichern, indem die Auswirkungen auf die Wohlfahrt der Haushalte minimiert würden.

Evaluating Policy Pathways to End Plastic Pollution ist die zweite Phase der von Oxford Economics für ICCA durchgeführten Analyse. Sie baut auf der Studie Mapping the Plastics Value Chain aus dem Jahr 2024 auf, die den globalen wirtschaftlichen Fußabdruck der Kunststoffindustrie dokumentiert und die potenziellen Folgen einer Einschränkung der Produktion untersuchte.

Der Bericht vergleicht in erster Linie ein Szenario mit einer moderaten Begrenzung der Primärkunststoffproduktion um 5 % (Szenario 1) mit einem Szenario, das stärkere Anreize für Sammlung und Recycling auf Regionen mit dem größten Potenzial zur Verringerung unsachgemäß behandelter Kunststoffabfälle konzentriert (Szenario 2a).

Oxford Economics verwendete die im Modell ermittelte Verringerung der Kunststoffeinträge in die Umwelt bei einer Begrenzung der Produktion um 5 % als gemeinsamen Referenzwert für die Kalibrierung der übrigen Szenarien. Dadurch konnten in der Studie die Auswirkungen der einzelnen Szenarien auf Recycling, Preise, Wirtschaftsleistung und Wohlfahrt unter gleichen Voraussetzungen verglichen werden.

Im Vergleich zum Szenario mit einer Begrenzung der Primärkunststoffproduktion um 5 % würden gezielte Maßnahmen und Anreize zur Sammlung und zum Recycling folgende Ergebnisse erzielen:

Mehr Recycling : ein Anstieg um 33,6 Millionen Tonnen gegenüber 19,9 Millionen Tonnen bei einer Produktionsbegrenzung und damit rund 68 % mehr recycelter Kunststoff.

: ein Anstieg um 33,6 Millionen Tonnen gegenüber 19,9 Millionen Tonnen bei einer Produktionsbegrenzung und damit rund 68 % mehr recycelter Kunststoff. Stabile Kunststoffpreise : ein Rückgang der Gesamtpreise für Kunststoffe (unter Berücksichtigung der Preise für Primär- und Recyclingkunststoffe) um 0,2 % gegenüber einem Anstieg um 8,5 % bei einer Produktionsbegrenzung, wodurch die Kosten für Verbraucher steigen und einkommensschwache Haushalte unverhältnismäßig stark belastet werden könnten.

: ein Rückgang der Gesamtpreise für Kunststoffe (unter Berücksichtigung der Preise für Primär- und Recyclingkunststoffe) um 0,2 % gegenüber einem Anstieg um 8,5 % bei einer Produktionsbegrenzung, wodurch die Kosten für Verbraucher steigen und einkommensschwache Haushalte unverhältnismäßig stark belastet werden könnten. Deutlich geringere Belastung der Verbraucher : ein Rückgang der weltweiten wirtschaftlichen Wohlfahrt der Haushalte um 0,5 Milliarden US-Dollar, wobei diese den realen Wert der von Haushalten konsumierten Güter und Dienstleistungen misst, gegenüber einem Rückgang um 128,4 Milliarden US-Dollar bei einer Produktionsbegrenzung.

: ein Rückgang der weltweiten wirtschaftlichen Wohlfahrt der Haushalte um 0,5 Milliarden US-Dollar, wobei diese den realen Wert der von Haushalten konsumierten Güter und Dienstleistungen misst, gegenüber einem Rückgang um 128,4 Milliarden US-Dollar bei einer Produktionsbegrenzung. Stärkere Wirtschaftsleistung: ein Anstieg der weltweiten Wirtschaftsleistung um 0,2 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Rückgang um 20,2 Milliarden US-Dollar bei einer Produktionsbegrenzung.

Diese Auswirkungen wären weltweit zu spüren, auch wenn ihr Ausmaß je nach Region erheblich variieren würde. Im Szenario mit Begrenzung der Primärkunststoffproduktion würde die Wohlfahrt der Haushalte in Ostasien um 38,5 Milliarden US-Dollar, in Westeuropa um 37,7 Milliarden US-Dollar, in Nordamerika um 22,1 Milliarden US-Dollar, in Südostasien um 8,8 Milliarden US-Dollar, im Nahen Osten um 6,1 Milliarden US-Dollar und in Lateinamerika um 6,0 Milliarden US-Dollar sinken. In jeder der modellierten Regionen würde die Wohlfahrt der Haushalte sinken.