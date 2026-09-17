Rheinmetall landet Munitions-Coup – Aktie springt über 1.000 Euro

Die Produktion der Geschosse ist bereits angelaufen. Auslieferung und Fertigstellung sollen bis 2027 abgeschlossen sein. Nach Unternehmensangaben wird die Munition bereits von mehreren Mitgliedern der Nato eingesetzt. Sie ist mit zahlreichen 155-Millimeter-Artilleriesystemen kompatibel und auf hohe Reichweite sowie eine hohe Wirkung ausgelegt.

Rheinmetall hat einen internationalen Kunden für einen umfangreichen Munitionsauftrag gewonnen. Bestellt wurde eine fünfstellige Zahl an 155-Millimeter-Artilleriegeschossen. Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern verbuchte den Auftrag im dritten Quartal 2026. Angaben zum Kunden machte das Unternehmen nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der Auftrag unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Artilleriemunition und die strategische Bedeutung dieses Geschäftsbereichs für Rheinmetall. Der Konzern zählt zu den weltweit führenden Herstellern großkalibriger Munition. Das Portfolio umfasst unter anderem Spreng-, Leucht- und Nebelgeschosse, die Suchzündermunition SMArt 155 sowie reichweitenoptimierte Treibladungen.

Seit 2022 baut Rheinmetall seine Fertigungskapazitäten deutlich aus. Bestehende Anlagen werden erweitert, zugleich entstehen neue Produktionsstätten. Bis 2030 soll die jährliche Herstellung von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen auf rund 1,5 Millionen Stück steigen. Der aktuelle Auftrag ist gemessen am gesamten Auftragsbestand zwar vergleichsweise klein, fügt sich jedoch in die langfristige Expansionsstrategie ein.

An der Börse sorgte die Nachricht für Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie legte am Dienstag zeitweise rund drei Prozent zu und stieg wieder über die Marke von 1.000 Euro. Auf Monatssicht bleibt das Papier allerdings rund 17 Prozent im Minus. Der Auftrag zeigt zudem, dass die Nachfrage nicht ausschließlich von deutschen Großprojekten abhängt.

Gleichzeitig bleibt das Bild durchwachsen. Nach dem Aus für die Fregattenserie F126 senkte Rheinmetall seine Umsatzprognose für 2026 um 300 Millionen Euro auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand wuchs binnen Jahresfrist um 44 Prozent auf 80,5 Milliarden Euro. Darin enthalten sind allerdings auch erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen. Belastend wirkt zudem der Cashflow, der im ersten Halbjahr wegen hoher Vorräte, Investitionen und verzögerter Anzahlungen bei minus 1,62 Milliarden Euro lag.

Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch, setzen für die Aktie im Durchschnitt ein Kursziel von etwa 1.645 Euro. UBS nennt 1.600 Euro, Goldman Sachs 2.300 Euro. Vorsichtiger ist JPMorgan. Die US-Bank warnt vor einem möglichen Wechsel zu margenärmeren Zukunftsprodukten. Das Forward-KGV liegt nach den vorliegenden Angaben bei rund 30 für 2026 und etwa 20 für 2027.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 1.015EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar