Fed erhöht Zinsen trotz Zweifel: Märkte diktieren den Kurs

Damit rückt weniger die tatsächliche Wirtschaftslage als vielmehr die Erwartungshaltung der Finanzmärkte in den Mittelpunkt. Nach den jüngsten US-Inflationsdaten stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung deutlich. Ein Verzicht könnte an den Märkten heftige Reaktionen auslösen und die Glaubwürdigkeit der Fed beschädigen. Die Notenbank dürfte daher bestrebt sein, die bereits weitgehend erwartete Entscheidung zu bestätigen, um zusätzliche Verwerfungen an den Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkten zu vermeiden.

Die US-Notenbank Federal Reserve steht vor einer ungewöhnlichen geldpolitischen Entscheidung. Obwohl die konjunkturellen Argumente für eine weitere Straffung nach Einschätzung von Goldman Sachs nur begrenzt überzeugen, gilt eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf der anstehenden Sitzung als nahezu ausgemacht. Am Markt wird der Schritt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent eingepreist. Goldman-Sachs-Ökonom David Mericle rechnet ebenfalls mit einer Erhöhung.

Inhaltlich sieht Goldman Sachs allerdings nur wenige Gründe für eine weitere geldpolitische Straffung. Die über dem Zwei-Prozent-Ziel liegende Inflation sei zu einem großen Teil auf vorübergehende Effekte zurückzuführen. Insbesondere Zölle hätten die Preise zuletzt belastet, ihr Einfluss dürfte jedoch nachlassen. Die Kernrate des von der Fed bevorzugten PCE-Preisindexes liegt demnach bei rund 2,5 Prozent. Hinweise auf eine überhitzte US-Wirtschaft oder dauerhaft entankerte Inflationserwartungen seien nicht erkennbar.

Die Fed dürfte ihre Kommunikation deshalb nur geringfügig verändern. Erwartet wird der Hinweis, dass die Zinserhöhung der Rückkehr zum Inflationsziel dient. Eine klare Orientierung für weitere Schritte dürfte die Notenbank hingegen vermeiden. Aufmerksamkeit gilt dem sogenannten Dot Plot, der die Zinserwartungen der einzelnen Notenbanker abbildet. Goldman Sachs rechnet mit einer knappen Mehrheit für lediglich eine weitere Anhebung im laufenden Jahr. Steigende Ölpreise und eine robuste Nachfrage, unter anderem im Zusammenhang mit dem Boom bei Künstlicher Intelligenz, könnten jedoch für einen falkenhafteren Ausblick sorgen.

Für 2027 erwartet Goldman Sachs weiterhin zwei Zinssenkungen, allerdings später als bislang angenommen. Der Endzinssatz wird nun bei 3,25 bis 3,50 Prozent gesehen. Die marktgewichtete Prognose der Bank bleibt damit vorsichtiger als die Erwartungen der Anleger.

Am Devisenmarkt hat der Dollar im Vorfeld der Fed-Entscheidung zugelegt. Der Euro fiel zunächst auf rund 1,1570 Dollar und nach der tatsächlichen Zinserhöhung weiter bis auf etwa 1,1466 Dollar. Höhere US-Zinsen erhöhen die Attraktivität von Dollar-Anlagen. Der Euro bleibt damit in seiner seit Wochen bestehenden Konsolidierung unter Druck.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 1,146USD auf Forex (17. September 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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