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    Berenberg sieht 66 Prozent Potenzial: 2G Energy vor Kurssprung?

    Berenberg sieht 66 Prozent Potenzial: 2G Energy vor Kurssprung?
    Foto: adobe.stock.com

    **Berenberg sieht 66 Prozent Potenzial bei 2G Energy**

    Die Investmentbank Berenberg nimmt die Aktie des Energietechnikunternehmens 2G Energy erstmals unter Beobachtung und spricht eine klare Kaufempfehlung aus. Analyst Robert-Jan van der Horst setzt das Kursziel auf 91 Euro. Ausgehend von einem aktuellen Kurs von rund 54 Euro entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von etwa 66 Prozent. Damit liegt Berenberg deutlich über den bisherigen Analystenzielen, die laut Unternehmensangaben zwischen 73 und 80 Euro liegen.

    Im Mittelpunkt der Investmentthese steht der stark wachsende Strombedarf von Rechenzentren, insbesondere durch Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz. 2G Energy entwickelt und produziert modulare Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie containerisierte Kraftwerkslösungen. Diese können unabhängig vom öffentlichen Netz betrieben, flexibel zugeschaltet und innerhalb von sechs bis zwölf Monaten installiert werden. Damit bieten sie eine Alternative zu Netzanschlüssen, deren Realisierung teilweise bis zu acht Jahre dauern kann, sowie zu Gasturbinen mit langen Lieferzeiten.

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    Im Mai 2026 erhielt 2G den ersten Großauftrag für containerisierte Kraftwerkslösungen für Rechenzentren. Bis Ende Juni summierte sich der Auftragseingang im neuen Geschäftsfeld Data Center Solutions bereits auf 350 Millionen Euro. Die Projekte sind nach Unternehmensangaben durch unwiderrufliche Anzahlungen abgesichert und reichen bei der Planung bis weit in das Jahr 2029. Berenberg sieht darin eine hohe Visibilität für die künftige Geschäftsentwicklung.

    Um die erwartete Nachfrage bedienen zu können, will 2G seine Produktionskapazität deutlich ausweiten. Die jährliche Leistung soll von derzeit 300 bis 400 Megawatt auf rund 1.000 Megawatt bis Ende 2027 steigen. Berenberg prognostiziert deshalb einen Umsatzanstieg von zuletzt 398 Millionen Euro auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2029. Mit der wachsenden installierten Basis dürfte zudem das margenstarke Servicegeschäft zulegen. Bereits heute sind weltweit mehr als 10.000 Anlagen von 2G im Einsatz; 2025 entfielen rund 42 Prozent des Umsatzes auf Serviceleistungen.

    Zusätzlichen Rückenwind erwartet die Bank vom deutschen Biomassepaket. Als Anbieter mit einem geschätzten Marktanteil von rund 30 Prozent im deutschen Biogas-KWK-Segment könnte 2G von Investitionen in die Modernisierung bestehender Anlagen profitieren. Ein weiteres Wachstumsfeld sind Großwärmepumpen für industrielle und kommunale Anwendungen. Dabei positioniert sich das Unternehmen mit hohen Vorlauftemperaturen, klimafreundlichen Kältemitteln und integrierten Lösungen.

    Trotz eines Kursanstiegs von mehr als 60 Prozent seit März hält Berenberg die Bewertung im Wettbewerbsvergleich für attraktiv. Risiken bleiben jedoch die Umsetzung des Kapazitätsausbaus, mögliche Verzögerungen bei Projekten und die Abhängigkeit von der Investitionsbereitschaft der Rechenzentrumsbranche.



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    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 56,18EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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