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    BioNTech-Aktie vor Comeback: Diese Krebsdaten machen Anleger bullish

    BioNTech-Aktie vor Comeback: Diese Krebsdaten machen Anleger bullish
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    **BioNTech: Neue Krebsdaten geben der Aktie Rückenwind**

    Nach Jahren ohne klare Kursimpulse rückt BioNTech wieder stärker in den Fokus der Anleger. Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kurs von rund 98,86 US-Dollar ergibt sich damit ein deutliches Aufwärtspotenzial.

    Ausschlaggebend sind vor allem neue klinische Daten zur Kombination aus dem bispezifischen Antikörper Pumitamig und dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Elfetabart Drozuntecan, kurz Elfe-D, bei kleinzelligem Lungenkrebs. In einer laufenden Phase-1b/2-Studie erreichte die Behandlung über alle untersuchten Therapielinien hinweg eine objektive Ansprechrate von 70,4 Prozent. Besonders stark fielen die Ergebnisse in der Erstlinie mit 92,3 Prozent aus. In der Zweitlinie lag die Ansprechrate bei 77,3 Prozent, bei Patienten ab der dritten Therapielinie noch bei 52,4 Prozent. Auch bei bereits mit DLL3-Therapien behandelten Patienten wurden 70 Prozent erreicht.

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    Zusätzliche Daten stützen das Bild. Bei 96 Prozent der auswertbaren Patienten ging die zirkulierende Tumor-DNA zurück, bei 39 Prozent war sie nicht mehr nachweisbar. Gleichzeitig blieb das Sicherheitsprofil vergleichsweise günstig. In einem größeren Sicherheitsdatensatz lag der Anteil schwerer, mindestens Grad-3-bedingter Nebenwirkungen bei 26,5 Prozent. Frühere Auswertungen hatten 23,3 Prozent ergeben; Therapieabbrüche wegen Nebenwirkungen waren selten. Die Werte sind allerdings nur eingeschränkt mit Studien anderer Unternehmen vergleichbar.

    Damit verfügt BioNTech nach Einschätzung von Marktbeobachtern über ein potenziell attraktives Wirksamkeits-Sicherheits-Verhältnis. Während Wettbewerber in vergleichbaren Ansätzen teilweise auf klassische Platin-Chemotherapie setzen, wird Pumitamig mit einem ADC kombiniert. Die bislang beobachtete Aktivität ist vielversprechend, muss jedoch durch längere Nachbeobachtungszeiten, größere Patientengruppen und randomisierte Studien bestätigt werden. Entscheidend wird sein, wie dauerhaft die Tumorantworten sind und ob sich das Signal bei progressionsfreiem und Gesamtüberleben bestätigt.

    Auch der Antikörper Gotistobart, der sich gegen das Protein CTLA-4 richtet, liefert laut Berenberg ermutigende aktualisierte Überlebensdaten. Entscheidende Zwischenergebnisse zulassungsrelevanter Studien werden noch 2026 erwartet.

    Die Analysten erhöhen deshalb ihre Umsatzannahmen: Für Pumitamig kalkulieren sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent einen Spitzenumsatz von fünf Milliarden US-Dollar, für Elfe-D drei Milliarden Dollar. Belastend wirkt dagegen die Einstellung der iNeST-Entwicklung bei Darmkrebs. Finanziell bleibt BioNTech dank der Covid-19-Impfstofferlöse solide aufgestellt, schreibt operativ aber weiterhin rote Zahlen.



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    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 95,83EUR auf Nasdaq (17. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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