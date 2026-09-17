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    Eli Lilly: Berenberg sieht 25 % Kurspotenzial dank Abnehm-Boom

    Eli Lilly: Berenberg sieht 25 % Kurspotenzial dank Abnehm-Boom
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    ## Eli Lilly: Berenberg sieht weiteres Kurspotenzial durch Abnehmgeschäft und Zukäufe

    Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung zur Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly deutlich verbessert. Die Analysten stuften den Titel von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erhöhten das Kursziel von 1.220 auf 1.400 US-Dollar. Ausgehend von einem Aktienkurs von rund 1.116 US-Dollar entspricht dies einem theoretischen Aufwärtspotenzial von etwa 25 Prozent.

    Im Zentrum der AnlageThese steht weiterhin das Geschäft mit Diabetes- und Abnehmmedikamenten. Eli Lilly hat sich mit den Präparaten Mounjaro und Zepbound eine führende Position in einem schnell wachsenden Markt gesichert. Zusätzliche Nachfrage verspricht das sogenannte Medicare-Bridge-Programm in den USA. Über dieses Programm erhalten ältere Amerikaner seit Juli Zugang zu Medikamenten zur Gewichtsreduktion. Nach Angaben des Weißen Hauses nutzten bis Ende August bereits mehr als 500.000 Senioren das Angebot.

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    Trotz der positiven Wachstumsperspektiven ist die Bewertung anspruchsvoll. Die Eli-Lilly-Aktie wird mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber Wettbewerbern gehandelt. Berenberg hält diese Prämie jedoch für gerechtfertigt. Als Gründe nennen die Analysten das überdurchschnittliche Wachstum, eine breit aufgestellte Forschungspipeline und die hohe Effizienz der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Eine aktuelle Branchenanalyse zur Rendite auf Forschungsinvestitionen bestätige zudem Eli Lillys Spitzenposition.

    Parallel zum Ausbau des Kerngeschäfts erweitert der Konzern seine Pipeline durch Übernahmen und Kooperationen. Allein in diesem Jahr investierte Eli Lilly nach den vorliegenden Angaben mehr als 60 Milliarden US-Dollar in über 25 Transaktionen. Mit der rund vier Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von AtaiBeckley erschließt sich der Pharmakonzern den Markt für Psychedelika. Das wichtigste Projekt ist BPL-003, das bei therapieresistenten Depressionen eingesetzt werden soll. Analysten halten für den Wirkstoff einen Spitzenumsatz von bis zu vier Milliarden US-Dollar für möglich.

    Weitere Wachstumsoptionen entstehen durch die Übernahme von Centessa für rund acht Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen forscht unter anderem an Therapien gegen Schlafstörungen wie Narkolepsie. Der Wirkstoff Cleminorexton befindet sich in einer wichtigen klinischen Studienphase. Ergebnisse werden für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.

    Kurzfristig richten sich die Blicke auf mehrere wichtige Daten. Ende September sollen Ergebnisse zu einer Kombinationstherapie zur Gewichtsreduktion vorgelegt werden. Im kommenden Jahr folgen Studienresultate zu Programmen gegen Brustkrebs und Alzheimer. Am 7. Dezember veranstaltet Eli Lilly zudem einen Investorentag. Berenberg sieht daher trotz der hohen Bewertung weiteren Spielraum für die Konzernziele bis 2026.



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    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 1.138USD auf NYSE (17. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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