Ölpreise geben nach: Pipeline-Hoffnung trifft auf neue Kriegsrisiken

US-Energieminister Chris Wright erklärte, die nach Drohnenangriffen abgeschaltete Ost-West-Pipeline werde „sehr bald“ wieder anlaufen. Die Unterbrechung werde nur wenige Tage dauern. Die mehr als 1.200 Kilometer lange Leitung verbindet Ölfelder am Persischen Golf mit dem Roten Meer und umgeht damit die wegen des Iran-Kriegs weitgehend blockierte Straße von Hormus. Nach Angaben aus dem Markt kann sie bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag transportieren. Ihre Wiederinbetriebnahme könnte die angespannte Versorgungslage zumindest vorübergehend entspannen.

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach ihrem kräftigen Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst nachgegeben. Der Preis für ein Barrel Brent zur Lieferung im November fiel um mehr als ein Prozent auf 107,52 US-Dollar. Marktteilnehmer reagierten vor allem auf die Aussicht, dass Saudi-Arabien eine wichtige Transportverbindung für Rohöl rasch wieder in Betrieb nehmen könnte.

Analysten warnen jedoch vor einer voreiligen Entwarnung. Der aktuelle Rückgang sei eher eine Atempause als eine Trendwende, sagte Charu Chanana, Chefstrategin beim Online-Broker Saxo Markets. Die Risiken für Angebot und Transportwege blieben erheblich. Saul Kavonic vom Analysehaus MST Marquee verwies auf die Bedrohungen für die Schifffahrt im Roten Meer und in der Straße von Hormus sowie auf Schäden an Pipelines und Schiffen. Diese Faktoren dürften die Preise auf hohem Niveau halten.

Im Zentrum steht die weitere Eskalation im Jemen. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben große Teile der Westküste sowie strategisch wichtige Inseln nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht. Durch diese Meerenge verläuft eine zentrale Handelsroute zwischen Europa und Asien. Die Rebellen bauen ihre Stellungen aus und sollen Gräben angelegt haben; Berichte über Minen konnten zunächst nicht eindeutig bestätigt werden. Saudi-Arabien wirft den Huthi vor, die internationale Gemeinschaft und die Weltwirtschaft unter Druck setzen zu wollen.

Zugleich beanspruchte die Miliz weitere Angriffe auf saudische Militärziele für sich. Einen angeblichen Abschuss eines saudischen F-15-Kampfjets konnte Riad bislang nicht bestätigen. Auch ein von den Huthi veröffentlichtes Video ließ sich nicht unabhängig verifizieren. Die Luftangriffe Saudi-Arabiens im Jemen gehen unterdessen weiter.

Für Verbraucher in Deutschland rückt damit die Frage nach Entlastungen an der Tankstelle in den Vordergrund. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hält an direkten Zahlungen für Pendler mit niedrigen Einkommen fest. Auch eine Senkung der Energiesteuern solle geprüft werden. Seit Jahresbeginn ist Brent um fast 80 Prozent teurer geworden. Der jüngste Preisrückgang dürfte deshalb kaum zu einer schnellen Entspannung führen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 105,3USD auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.