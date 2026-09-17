🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise geben nach: Pipeline-Hoffnung trifft auf neue Kriegsrisiken

    Ölpreise geben nach: Pipeline-Hoffnung trifft auf neue Kriegsrisiken
    Foto:

    **Ölpreise geben nach – geopolitische Risiken bleiben hoch**

    Die Ölpreise haben am Mittwoch nach ihrem kräftigen Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst nachgegeben. Der Preis für ein Barrel Brent zur Lieferung im November fiel um mehr als ein Prozent auf 107,52 US-Dollar. Marktteilnehmer reagierten vor allem auf die Aussicht, dass Saudi-Arabien eine wichtige Transportverbindung für Rohöl rasch wieder in Betrieb nehmen könnte.

    US-Energieminister Chris Wright erklärte, die nach Drohnenangriffen abgeschaltete Ost-West-Pipeline werde „sehr bald“ wieder anlaufen. Die Unterbrechung werde nur wenige Tage dauern. Die mehr als 1.200 Kilometer lange Leitung verbindet Ölfelder am Persischen Golf mit dem Roten Meer und umgeht damit die wegen des Iran-Kriegs weitgehend blockierte Straße von Hormus. Nach Angaben aus dem Markt kann sie bis zu sieben Millionen Barrel pro Tag transportieren. Ihre Wiederinbetriebnahme könnte die angespannte Versorgungslage zumindest vorübergehend entspannen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Analysten warnen jedoch vor einer voreiligen Entwarnung. Der aktuelle Rückgang sei eher eine Atempause als eine Trendwende, sagte Charu Chanana, Chefstrategin beim Online-Broker Saxo Markets. Die Risiken für Angebot und Transportwege blieben erheblich. Saul Kavonic vom Analysehaus MST Marquee verwies auf die Bedrohungen für die Schifffahrt im Roten Meer und in der Straße von Hormus sowie auf Schäden an Pipelines und Schiffen. Diese Faktoren dürften die Preise auf hohem Niveau halten.

    Im Zentrum steht die weitere Eskalation im Jemen. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben große Teile der Westküste sowie strategisch wichtige Inseln nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht. Durch diese Meerenge verläuft eine zentrale Handelsroute zwischen Europa und Asien. Die Rebellen bauen ihre Stellungen aus und sollen Gräben angelegt haben; Berichte über Minen konnten zunächst nicht eindeutig bestätigt werden. Saudi-Arabien wirft den Huthi vor, die internationale Gemeinschaft und die Weltwirtschaft unter Druck setzen zu wollen.

    Zugleich beanspruchte die Miliz weitere Angriffe auf saudische Militärziele für sich. Einen angeblichen Abschuss eines saudischen F-15-Kampfjets konnte Riad bislang nicht bestätigen. Auch ein von den Huthi veröffentlichtes Video ließ sich nicht unabhängig verifizieren. Die Luftangriffe Saudi-Arabiens im Jemen gehen unterdessen weiter.

    Für Verbraucher in Deutschland rückt damit die Frage nach Entlastungen an der Tankstelle in den Vordergrund. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hält an direkten Zahlungen für Pendler mit niedrigen Einkommen fest. Auch eine Senkung der Energiesteuern solle geprüft werden. Seit Jahresbeginn ist Brent um fast 80 Prozent teurer geworden. Der jüngste Preisrückgang dürfte deshalb kaum zu einer schnellen Entspannung führen.



    Öl (Brent)

    -1,18 %
    +3,43 %
    +18,72 %
    +34,40 %
    +53,79 %
    +11,53 %
    +39,59 %
    +128,66 %
    +63,39 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 105,3USD auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise geben nach: Pipeline-Hoffnung trifft auf neue Kriegsrisiken **Ölpreise geben nach – geopolitische Risiken bleiben hoch** Die Ölpreise haben am Mittwoch nach ihrem kräftigen Anstieg der vergangenen Handelstage vorerst nachgegeben. Der Preis für ein Barrel Brent zur Lieferung im November fiel um mehr als ein …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     