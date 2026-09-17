Allianz setzt Aktienrückkauf fort – was Anleger jetzt wissen müssen

Den größten Tagesumfang verzeichnete die Allianz am 9. September mit 155.720 Aktien. Seit dem Start des aktuellen Rückkaufprogramms am 13. März wurden damit insgesamt 5.942.686 Aktien erworben. Die Transaktionen werden ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis EU und Turquoise EU abgewickelt. Beauftragt ist eine Bank. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Geschäften veröffentlicht die Allianz auf ihrer Internetseite.

Die Allianz SE hat ihren laufenden Aktienrückkauf in der vergangenen Woche fortgesetzt. Wie der Versicherer am 15. September 2026 mitteilte, wurden zwischen dem 7. und 11. September insgesamt 303.283 eigene Aktien über die Börse erworben. Die Käufe erfolgten zu durchschnittlichen Kursen zwischen 436,50 und 447,28 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienrückkäufe reduzieren – sofern die erworbenen Titel eingezogen werden – die Zahl der ausstehenden Aktien. Dadurch können sich rechnerisch der Gewinn je Aktie und langfristig auch die Beteiligungsquote der verbleibenden Aktionäre erhöhen. In Anlegerforen wird das Programm entsprechend überwiegend positiv bewertet. Kritische Stimmen verwechseln dabei teilweise einen Aktiensplit mit einem Rückkauf: Ein Split verändert die Zahl der Aktien und den rechnerischen Kurs, nicht jedoch das Grundkapital oder den Unternehmenswert. Ein Einzug zurückgekaufter Aktien kann dagegen das Grundkapital und die Aktienzahl vermindern.

Befürworter verweisen zudem auf die Dividendenhistorie der Allianz. Für das Geschäftsjahr 2025 wurden 17,10 Euro je Aktie ausgeschüttet, nach 15,40 Euro für 2024 und 13,80 Euro für 2023. In der Diskussion wird die Aktie deshalb als langfristiges Investment und als Baustein für die Altersvorsorge eingeordnet. Diese Einschätzungen spiegeln jedoch individuelle Anlegermeinungen wider und stellen keine unabhängige Anlageempfehlung dar.

Operativ hatte die Allianz zuletzt ein starkes erstes Halbjahr beziehungsweise zweites Quartal gemeldet. Das operative Ergebnis belief sich demnach auf 4,9 Milliarden Euro, ein Zuwachs von knapp elf Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 17,5 Prozent auf 16,44 Euro.

Zusätzlich gibt es Spekulationen über ein mögliches Interesse der Allianz am britischen Pannenhilfe- und Versicherungsanbieter AA. Im Raum steht ein Kaufpreis von rund fünf Milliarden Pfund; ein verbindlicher Abschluss wurde bislang nicht bestätigt. Die Analystenmeinungen zur Allianz-Aktie liegen weit auseinander: Kursziele reichen von 325 Euro bei Jefferies bis 684 Euro bei Berenberg.

Der ebenfalls enthaltene Bericht zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern betrifft ein eigenständiges politisches Thema und steht nicht im Zusammenhang mit der Allianz-Mitteilung.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 448,7EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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