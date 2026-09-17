🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutz kassiert 179 Millionen Euro – doch die Aktie gerät unter Druck

    Deutz kassiert 179 Millionen Euro – doch die Aktie gerät unter Druck
    Foto: DEUTZ AG

    **Deutz nimmt 179 Millionen Euro über Kapitalerhöhung ein**

    Der Motorenbauer Deutz hat sich mit einer kurzfristig angekündigten Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Das Kölner Unternehmen platzierte gut 15,26 Millionen neue Aktien zu einem Preis von jeweils 11,70 Euro und erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro. Die Zahl der umlaufenden Aktien steigt dadurch um zehn Prozent auf künftig bis zu 167,9 Millionen Stück.

    Die neuen Anteilsscheine wurden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre war ausgeschlossen. Die Aktien sollen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 vollständig gewinnberechtigt sein. Ihre Zulassung zum regulierten Markt in Frankfurt und Düsseldorf ist für den 17. September vorgesehen, der Handelsstart soll am 18. September erfolgen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz!
    Long
    11,08€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,35€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Deutz will den Nettoerlös nach eigenen Angaben zur Optimierung der Kapitalstruktur einsetzen. Dadurch solle die finanzielle Flexibilität gestärkt und Spielraum für künftige Wachstumschancen geschaffen werden. Nach Abschluss der Platzierung unterliegt der Konzern zudem für sechs Monate einer üblichen Lock-up-Verpflichtung. Ausgenommen sind marktübliche Fälle, darunter eine mögliche Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, die von der außerordentlichen Hauptversammlung im August beschlossen wurde.

    An der Börse stieß die Maßnahme zunächst auf Zurückhaltung. Die Deutz-Aktie verlor am Dienstag zeitweise mehr als vier Prozent und fiel unter die Marke von zwölf Euro. Im Tagestief notierte sie bei 11,42 Euro und damit sogar unter dem Platzierungspreis. Kurz nach Handelsbeginn lag der Kurs bei rund 11,73 Euro. Wenige Tage zuvor hatte das Papier bei 13,35 Euro den höchsten Stand seit 1998 erreicht. Seit diesem Zwischenhoch hat die Aktie rund zwölf Prozent eingebüßt.

    Analysten und Marktteilnehmer werteten den Kursdruck überwiegend als technisch bedingt. Die Kapitalerhöhung war zwar überraschend angekündigt worden, gilt im Zusammenhang mit der Übernahme des Rüstungs- und Spezialfahrzeugherstellers FFG jedoch als nachvollziehbar. Deutz hatte bereits auf einen Anstieg der Verschuldung infolge der Transaktion und eine mögliche Kapitalmaßnahme im Umfang von zehn Prozent hingewiesen.

    Die FFG-Übernahme ist seit Anfang Juli bekannt und hatte die Deutz-Aktie wegen der erwarteten Stärkung des Rüstungsgeschäfts deutlich beflügelt. Zwischenzeitlich legte der Kurs um mehr als die Hälfte zu. Mit der Kapitalerhöhung stärkt Deutz nun seine Bilanz, nimmt dafür aber eine Verwässerung der bestehenden Anteilseigner in Kauf. Da die neuen Aktien für das laufende Geschäftsjahr voll dividenden- und gewinnberechtigt sind, verteilt sich der Konzerngewinn künftig auf eine größere Aktienzahl. Entscheidend wird daher sein, ob Deutz mit dem zusätzlichen finanziellen Spielraum das geplante Wachstum tatsächlich beschleunigen kann.



    Deutz

    +1,90 %
    -11,70 %
    +14,15 %
    +18,72 %
    +20,31 %
    +179,50 %
    +42,08 %
    +194,49 %
    -36,25 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500
    Deutz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 11,71EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutz kassiert 179 Millionen Euro – doch die Aktie gerät unter Druck **Deutz nimmt 179 Millionen Euro über Kapitalerhöhung ein** Der Motorenbauer Deutz hat sich mit einer kurzfristig angekündigten Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Das Kölner Unternehmen platzierte gut 15,26 Millionen neue Aktien zu einem Preis …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     