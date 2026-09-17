Deutz kassiert 179 Millionen Euro – doch die Aktie gerät unter Druck

Die neuen Anteilsscheine wurden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre war ausgeschlossen. Die Aktien sollen rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 vollständig gewinnberechtigt sein. Ihre Zulassung zum regulierten Markt in Frankfurt und Düsseldorf ist für den 17. September vorgesehen, der Handelsstart soll am 18. September erfolgen.

Der Motorenbauer Deutz hat sich mit einer kurzfristig angekündigten Kapitalerhöhung frisches Geld beschafft. Das Kölner Unternehmen platzierte gut 15,26 Millionen neue Aktien zu einem Preis von jeweils 11,70 Euro und erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro. Die Zahl der umlaufenden Aktien steigt dadurch um zehn Prozent auf künftig bis zu 167,9 Millionen Stück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Deutz will den Nettoerlös nach eigenen Angaben zur Optimierung der Kapitalstruktur einsetzen. Dadurch solle die finanzielle Flexibilität gestärkt und Spielraum für künftige Wachstumschancen geschaffen werden. Nach Abschluss der Platzierung unterliegt der Konzern zudem für sechs Monate einer üblichen Lock-up-Verpflichtung. Ausgenommen sind marktübliche Fälle, darunter eine mögliche Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, die von der außerordentlichen Hauptversammlung im August beschlossen wurde.

An der Börse stieß die Maßnahme zunächst auf Zurückhaltung. Die Deutz-Aktie verlor am Dienstag zeitweise mehr als vier Prozent und fiel unter die Marke von zwölf Euro. Im Tagestief notierte sie bei 11,42 Euro und damit sogar unter dem Platzierungspreis. Kurz nach Handelsbeginn lag der Kurs bei rund 11,73 Euro. Wenige Tage zuvor hatte das Papier bei 13,35 Euro den höchsten Stand seit 1998 erreicht. Seit diesem Zwischenhoch hat die Aktie rund zwölf Prozent eingebüßt.

Analysten und Marktteilnehmer werteten den Kursdruck überwiegend als technisch bedingt. Die Kapitalerhöhung war zwar überraschend angekündigt worden, gilt im Zusammenhang mit der Übernahme des Rüstungs- und Spezialfahrzeugherstellers FFG jedoch als nachvollziehbar. Deutz hatte bereits auf einen Anstieg der Verschuldung infolge der Transaktion und eine mögliche Kapitalmaßnahme im Umfang von zehn Prozent hingewiesen.

Die FFG-Übernahme ist seit Anfang Juli bekannt und hatte die Deutz-Aktie wegen der erwarteten Stärkung des Rüstungsgeschäfts deutlich beflügelt. Zwischenzeitlich legte der Kurs um mehr als die Hälfte zu. Mit der Kapitalerhöhung stärkt Deutz nun seine Bilanz, nimmt dafür aber eine Verwässerung der bestehenden Anteilseigner in Kauf. Da die neuen Aktien für das laufende Geschäftsjahr voll dividenden- und gewinnberechtigt sind, verteilt sich der Konzerngewinn künftig auf eine größere Aktienzahl. Entscheidend wird daher sein, ob Deutz mit dem zusätzlichen finanziellen Spielraum das geplante Wachstum tatsächlich beschleunigen kann.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 11,71EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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