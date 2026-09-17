Active Ownership erhöht Gerresheimer-Stimmrechte auf 18,14 Prozent

Nach den Angaben verfügen die von Active Ownership kontrollierten beziehungsweise zugerechneten Einheiten inzwischen über 14,96 Prozent der Stimmrechte an Gerresheimer. Das entspricht 5.166.594 Aktien. Gegenüber der letzten Mitteilung ist der Anteil damit von 13,67 Prozent gestiegen. Zusätzlich bestehen Finanzinstrumente, die mit weiteren 3,18 Prozent der Stimmrechte verbunden sind. Insgesamt ergibt sich daraus ein gemeldeter Anteil von 18,14 Prozent. Grundlage der Berechnung sind 34,54 Millionen Stimmrechte.

Die Beteiligungsgesellschaft Active Ownership hat ihre zugerechneten Stimmrechte an der Gerresheimer AG ausgeweitet. Das geht aus zwei nahezu identischen Stimmrechtsmitteilungen hervor, die am 14. September 2026 über den Dienstleister EQS veröffentlicht wurden. Als meldepflichtige Personen werden Florian Schuhbauer und Klaus Röhrig genannt. Die Schwellenberührung erfolgte am 11. September.

Die Aktien werden nicht direkt von Schuhbauer oder Röhrig gehalten, sondern über verschiedene Gesellschaften zugerechnet. In der Beteiligungskette erscheinen unter anderem die Active Ownership Group Ltd., die Active Ownership Corporation S.à r.l., die Active Ownership Capital S.à r.l., der Active Ownership Fund SICAV SIF SCS sowie AOC Gecko S.à r.l. Letztere hält den Angaben zufolge unmittelbar beziehungsweise zugerechnet 9,75 Prozent der Stimmrechte. Auf Ebene der Active Ownership Corporation werden 5,21 Prozent ausgewiesen. Der Active Ownership Fund kommt auf 3,92 Prozent.

Bei den gemeldeten Instrumenten handelt es sich ausschließlich um bar abzurechnende Call- und Put-Optionen. Sie beziehen sich auf verschiedene Laufzeiten zwischen Dezember 2026 und Dezember 2027. Insgesamt werden Instrumente über 1,1 Millionen Stimmrechte beziehungsweise 3,18 Prozent gemeldet. Dazu zählen unter anderem Call-Optionen mit Fälligkeiten im Dezember 2026 sowie im Juni und Dezember 2027. Mehrere Positionen sind jeweils als Call- und Put-Optionen ausgestaltet.

Die Mitteilung weist ausdrücklich darauf hin, dass bestimmte Put- und Call-Optionen nicht addiert wurden. Sie sind Teil einer sogenannten Collar-Struktur, die das wirtschaftliche Risiko begrenzt. Nach Einschätzung der meldepflichtigen Parteien kann AOC Gecko auf dieser Grundlage maximal 2,46 Prozent der Stimmrechte tatsächlich erwerben. Die Optionen werden zudem bar und nicht durch die physische Lieferung von Aktien abgewickelt.

Die Veröffentlichung erfolgte freiwillig als Konzernmitteilung, nachdem ein Tochterunternehmen eine relevante Meldeschwelle berührt hatte. Hinweise auf eine direkte Beherrschung der meldepflichtigen Personen durch andere Unternehmen oder auf eine Kontrolle weiterer Gerresheimer-Aktionäre enthält die Mitteilung nicht. (400 Wörter)

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 27,68EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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