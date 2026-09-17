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    Goldman Sachs erhöht Siltronic-Position auf 5,20 Prozent

    Goldman Sachs erhöht Siltronic-Position auf 5,20 Prozent
    Foto: Adobe Stock

    **Goldman Sachs baut Instrumente-Position bei Siltronic leicht aus**

    Die US-Finanzgruppe The Goldman Sachs Group, Inc. hat ihre meldepflichtige Position bei der Münchner Wafer-Herstellerin Siltronic AG innerhalb kurzer Zeit erneut verändert. Das geht aus zwei von EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) hervor.

    Zum Stichtag 7. September 2026 verfügte Goldman Sachs über einen Gesamtanteil von 5,08 Prozent an Siltronic. Davon entfielen lediglich 0,09 Prozent beziehungsweise 29.066 Stimmrechte auf tatsächlich gehaltene oder zugerechnete Aktien. Der weitaus größere Teil bestand aus Finanzinstrumenten: Deren Anteil lag bei 4,99 Prozent. Insgesamt bezog sich die Meldung auf 33 Millionen Stimmrechte.

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    Am folgenden Handelstag, dem 8. September 2026, stieg der ausgewiesene Gesamtanteil auf 5,20 Prozent. Der Aktienanteil sank dabei auf 0,02 Prozent beziehungsweise 7.517 Stimmrechte. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der Instrumente auf 5,18 Prozent. Damit lag die Position von Goldman Sachs weiterhin nur knapp oberhalb der gesetzlichen Meldeschwelle von fünf Prozent, setzte sich aber nahezu vollständig aus potenziellen beziehungsweise vertraglich abgeleiteten Ansprüchen zusammen.

    Den größten Teil der Instrumente bildeten in beiden Mitteilungen sogenannte Rückforderungsansprüche und Nutzungsrechte. In der Meldung vom 14. September wurden Rückforderungsansprüche über 719.414 Stimmrechte beziehungsweise 2,18 Prozent sowie Nutzungsrechte über 512.487 Stimmrechte beziehungsweise 1,55 Prozent ausgewiesen. Hinzu kam eine Umtauschanleihe mit Fälligkeit am 23. Januar 2029, die 296.389 Stimmrechten oder 0,90 Prozent entsprach. Zusammen entfielen auf Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 4,63 Prozent.

    In der Folgemeldung erhöhten sich diese Positionen auf insgesamt 4,80 Prozent. Die Rückforderungsansprüche stiegen auf 777.962 Stimmrechte, während die Nutzungsrechte mit 510.989 Stimmrechten nahezu unverändert blieben. Die Umtauschanleihe blieb unverändert.

    Zusätzlich meldete Goldman Sachs bar abzuwickelnde Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG. Dazu gehörten ein bis zum 3. September 2036 laufender Swap sowie ein Kaufoptionsschein mit Laufzeit bis Ende 2030. Ihr Anteil erhöhte sich zusammen geringfügig von 0,36 auf 0,37 Prozent.

    Die Mitteilungen nennen keine direkte Aktienposition der Goldman Sachs Group. Die Bestände werden über verschiedene Konzerngesellschaften und Einheiten, unter anderem aus dem Asset-Management-, Bank- und Wertpapiergeschäft, zugerechnet. Eine Aussage über strategische Absichten oder eine geplante Einflussnahme auf Siltronic ist den Pflichtmeldungen nicht zu entnehmen.



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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 70,63EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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