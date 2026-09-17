DHL kauft weiter eigene Aktien – Deutsche Bank hebt Kursziel auf 62 Euro

Die Käufe erfolgten über mehrere Handelsplätze. Den größten Anteil wickelte DHL über Xetra ab, hinzu kamen Transaktionen über CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe. Die täglichen Rückkäufe bewegten sich zwischen 19.713 Aktien am 11. September und 21.373 Aktien am 8. September. Der niedrigste durchschnittliche Kaufpreis wurde am 9. September mit 54,3892 Euro je Aktie erzielt, während die höchsten Durchschnittskurse am 8. September erreicht wurden.

Die DHL Group hat ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm in der Handelswoche vom 7. bis einschließlich 11. September 2026 fortgesetzt. Wie aus einer am 14. September veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht, erwarb der Bonner Logistikkonzern insgesamt 91.019 eigene Aktien. Dafür wurde ein Gesamtbetrag von 5,00 Millionen Euro aufgewendet. Der durchschnittliche Rückkaufpreis belief sich auf 54,9651 Euro je Aktie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit dem Start der aktuellen Rückkaufphase am 10. August 2026 hat DHL damit insgesamt 2.617.147 eigene Aktien erworben. Das Programm ist Teil der Kapitalallokationspolitik des Konzerns. Aktienrückkäufe können die Zahl der ausstehenden Anteilsscheine reduzieren und dadurch – bei unverändertem Gewinn – den Gewinn je Aktie rechnerisch erhöhen. Zugleich signalisiert ein solches Programm, dass das Management die eigene Aktie zumindest im Rahmen der festgelegten Parameter als attraktive Anlage für überschüssige Liquidität betrachtet. Angaben zum Gesamtumfang oder zum endgültigen Abschluss des Programms enthält die vorliegende Mitteilung nicht.

Rückenwind für die Aktie kommt zugleich von Analystenseite. Deutsche Bank Research hob das Kursziel für DHL Group von 60 auf 62 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Jaime Rowbotham erwartet vom bevorstehenden Kapitalmarkttag der Express-Sparte ein wichtiges Signal für die weitere operative Entwicklung. Nach Einschätzung der Deutschen Bank könnte die Veranstaltung zeigen, dass die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal nicht ausschließlich auf eine vorübergehende Sonderkonjunktur im Zusammenhang mit der Nahost-Krise zurückzuführen war.

Als strategisch besonders relevant gilt die Ausweitung des Express-Angebots auf zeitkritische und zugleich schwere Industriegüter. Dazu zählen beispielsweise Flugzeugteile oder Ausrüstung für Rechenzentren. In diesem Geschäft honorieren Kunden nach Einschätzung der Bank insbesondere hohe Geschwindigkeit, reibungslose Zollabfertigung und lückenlose Nachverfolgbarkeit. DHL könnte damit von strukturellen Trends wie der steigenden Bedeutung digitaler Infrastruktur, globaler Lieferketten und spezialisierter Logistik profitieren.

Die Kombination aus fortgesetztem Aktienrückkauf und angehobenem Kursziel stärkt damit das positive Analystenbild. Entscheidend bleibt jedoch, ob DHL die Dynamik im Expressgeschäft nachhaltig in Gewinnwachstum und stabile Margen übersetzen kann.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 55,98EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.