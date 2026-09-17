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    Mercedes-Aktie unter Druck: Kursziel gesenkt, Rückkauf läuft weiter

    Mercedes-Aktie unter Druck: Kursziel gesenkt, Rückkauf läuft weiter
    Foto: Matthias Balk - dpa

    **Mercedes-Benz zwischen Analysten-Zurückhaltung, Aktienrückkauf und Rückruf**

    Die Mercedes-Benz-Aktie steht derzeit im Spannungsfeld zwischen vorsichtigen Analysteneinschätzungen, einem laufenden Aktienrückkauf und operativen Belastungen im wichtigen chinesischen Markt. Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für den Stuttgarter Autobauer von 56 auf 52 Euro gesenkt. Die Einstufung bleibt jedoch unverändert bei „Hold“. Analyst Romain Gourvil sieht innerhalb der europäischen Automobilbranche derzeit Volkswagen als besonders aussichtsreich an. Zudem zählt nun auch BMW zu seinen bevorzugten Werten. Bei Mercedes-Benz fehlten zunächst die entscheidenden positiven Impulse, begründete Gourvil seine zurückhaltende Haltung.

    Auch Bernstein Research bestätigt zwar grundsätzlich eine neutrale Einschätzung, setzt das Kursziel jedoch weiterhin bei 56 Euro. Das US-Analysehaus stuft die Aktie mit „Market-Perform“ ein. Analyst Harry Martin verwies nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf die anhaltenden Herausforderungen in China. Mercedes-Benz leide dort unter ähnlichen Problemen wie andere Hersteller. Gleichzeitig sehe der Konzern in China erhebliche Chancen, unter anderem als Exportbasis für weitere asiatische Märkte. Damit bleibt die Region für Mercedes sowohl ein Belastungsfaktor als auch ein strategisch wichtiger Zukunftsmarkt.

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    Unterdessen setzt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 7. und 11. September erwarb Mercedes-Benz insgesamt 916.805 eigene Aktien über den Handelsplatz Xetra. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 46,68 und 48,29 Euro. Seit Beginn des Programms am 1. September summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf 1.606.805 Stück. Der Rückkauf kann den Aktienkurs stützen und signalisiert grundsätzlich Vertrauen in die eigene Bewertung. Eine nachhaltige Verbesserung der Geschäftsentwicklung ersetzt er jedoch nicht.

    Zusätzliche Nachrichten liefert ein weltweiter Rückruf für 23.606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167, darunter 6.772 in Deutschland. Betroffen sind zwischen August 2022 und September 2025 produzierte Diesel- und Hybridmodelle. Ein fehlerhaft montiertes Schutzblech könnte die Kraftstoffleitung beschädigen und dadurch Kraftstoff austreten lassen. Im schlimmsten Fall drohten ein Verlust der Antriebskraft und eine erhöhte Unfallgefahr. Mercedes will die Abschirmung und die Kraftstoffleitung prüfen und gegebenenfalls nacharbeiten. Der Werkstattaufenthalt soll etwa eine Stunde dauern.

    Aus Investorensicht bleibt die Aktie damit ein Wert mit Chancen, aber auch erheblichen Unsicherheiten. Die Hoffnung auf eine Erholung des Automarkts und eine spätere Belebung in China steht derzeit einer verhaltenen Branchenstimmung gegenüber. Die Analysten signalisieren folglich eher Abwarten als unmittelbaren Kaufdruck.



    Mercedes-Benz Group

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 45,54EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




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