IVU legt Finanzkalender 2027 vor: Diese Termine sollten Anleger kennen

Den Auftakt bildet am 19. März 2027 die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts. Parallel stellt IVU auch den Konzern-Jahresfinanzbericht bereit. Beide Dokumente sollen in deutscher Sprache auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens abrufbar sein. Der Konzernbericht wird zusätzlich in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte werden über die Internetseiten von IVU unter den Rubriken „Finanzberichte“ beziehungsweise „Financial Reports“ zugänglich gemacht.

Die IVU Traffic Technologies AG hat am 14. September 2026 über den EQS-News-Service ihre geplanten Veröffentlichungstermine für die Finanzberichterstattung 2027 bekannt gegeben. Die Mitteilungen dienen der gesetzlich vorgeschriebenen Vorabinformation des Kapitalmarkts und enthalten noch keine Aussagen zur Geschäftsentwicklung, zur Ertragslage oder zu den Erwartungen des Berliner Anbieters von Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr.

Für das erste Halbjahr ist der 5. Mai 2027 als Veröffentlichungstermin vorgesehen. An diesem Tag will IVU eine Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres veröffentlichen. Auch diese Informationen sollen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erscheinen. Inhaltlich ist bei einer solchen Mitteilung in der Regel mit einer Darstellung des Geschäftsverlaufs in den ersten Monaten des Jahres sowie mit einer Aktualisierung der wesentlichen operativen und finanziellen Kennzahlen zu rechnen. Konkrete Angaben enthält die Vorabbekanntmachung allerdings nicht.

Der Halbjahresfinanzbericht für das zweite Quartal folgt am 5. August 2027. Der Konzern-Finanzbericht für das Halbjahr beziehungsweise Q2 wird ebenfalls zweisprachig bereitgestellt. Anleger erhalten damit im Sommer einen umfassenderen Einblick in die Entwicklung des Konzerns als durch die Zwischenmitteilung im Mai.

Den Abschluss des angekündigten Berichtszyklus bildet die Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres am 4. November 2027. Die Veröffentlichung ist erneut in deutscher und englischer Sprache vorgesehen. Damit setzt IVU auf einen klar strukturierten und frühzeitig kommunizierten Finanzkalender, der Investoren eine verlässliche Planung der Berichts- und Informationszeiten ermöglicht.

Die Bekanntmachungen wurden jeweils gegen 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit über EQS verbreitet. Verantwortlich für den Inhalt ist die IVU Traffic Technologies AG mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen ist unter der Wertpapier-Identifikationsstruktur des Legal Entity Identifier 3912003JRJW9PA9BPQ22 registriert. Finanzielle Prognosen, neue Unternehmensziele oder Hinweise auf Veränderungen der bisherigen Strategie sind in den Mitteilungen nicht enthalten. Der veröffentlichte Kalender ist daher vor allem als organisatorische Information für Aktionäre und den Kapitalmarkt einzuordnen.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,65EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.