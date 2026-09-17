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    KI-Boom

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    Paukenschlag bei Chips: SK Hynix und Intel planen KI-Offensive in den USA

    SK Hynix und Intel prüfen eine Chip-Allianz in den USA. Im Fokus stehen Speicher für KI-Rechenzentren, Intels Ohio-Fabrik und ein möglicher Milliarden-Deal.

    Für Sie zusammengefasst
    • SK Hynix und Intel prüfen eine US-Chip-Allianz
    • Ohio-Fabrik und Joint Venture stehen zur Debatte
    • KI-Boom treibt Nachfrage nach HBM-Speichern
    • Report: KI braucht Strom
    KI-Boom - Paukenschlag bei Chips: SK Hynix und Intel planen KI-Offensive in den USA
    Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

    Der südkoreanische Speicherchip-Spezialist SK Hynix prüft eine Zusammenarbeit mit Intel, die den Halbleitermarkt in den USA verändern könnte. Nach Informationen von Reuters diskutieren beide Unternehmen über Möglichkeiten, Speicherchips künftig auf US-Boden zu fertigen. Eine Variante sieht vor, dass SK Hynix einen Teil der seit Jahren geplanten Halbleiterfabrik von Intel im US-Bundesstaat Ohio anmietet. Alternativ wird laut Medienberichten über ein Joint Venture gesprochen, an dem neben Intel und SK Hynix auch große Cloud-Anbieter beteiligt sein könnten. Diese Unternehmen benötigen für ihre KI-Rechenzentren riesige Mengen an Hochleistungsspeichern.

    SK Hynix bestätigte die Gespräche indirekt, betonte jedoch, dass bislang keine konkrete Vereinbarung getroffen worden sei. Das Unternehmen erklärte, man prüfe verschiedene Optionen zur Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit, darunter auch den Ausbau zusätzlicher Produktionsstandorte. Entscheidungen über eine Zusammenarbeit mit Intel oder eine US-Speicherchipproduktion gebe es derzeit nicht.

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    Der mögliche Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Speicherchips wegen des weltweiten KI-Booms zunehmend knapp werden. Besonders gefragt sind High Bandwidth Memory (HBM)-Chips, die für KI-Beschleuniger von Unternehmen wie Nvidia benötigt werden. SK Hynix zählt in diesem Bereich zu den führenden Anbietern. Für Intel wäre eine Zusammenarbeit strategisch bedeutend. Der US-Konzern kämpft seit Jahren mit hohen Investitionen in neue Fertigungsanlagen und versucht, sein Geschäft als Auftragsfertiger auszubauen. Die geplante Mega-Fabrik in Ohio gilt als eines der wichtigsten Projekte des Unternehmens, wurde aber mehrfach verzögert. Ein Partner wie SK Hynix könnte helfen, die Kapazitäten besser auszulasten.

    Auch für den US-Speicherchiphersteller Micron könnte ein möglicher Einstieg von SK Hynix in die amerikanische Produktion langfristig Auswirkungen haben. Micron investiert selbst Milliarden in den Ausbau seiner Fertigung in den USA und gilt bislang als wichtigster heimischer Speicherchip-Anbieter. Allerdings sind viele Fragen offen. Unklar ist unter anderem, welche Speichertechnologien tatsächlich in den USA produziert werden könnten – etwa klassische DRAM-Chips oder besonders wertvolle HBM-Speicher für KI-Anwendungen. Zudem könnten politische Prüfungen in Südkorea notwendig werden, da moderne Speichertechnologien als strategisch wichtig gelten.

    An der Börse sorgten die Berichte zunächst für positive Reaktionen: Die Aktien von Intel und SK Hynix legten nach Bekanntwerden der Gespräche zu. Anleger spekulieren darauf, dass eine Partnerschaft Intel Zugang zu einem boomenden KI-Markt verschaffen und SK Hynix seine globale Produktionsbasis erweitern könnte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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