SMA Solar: Vorstandschef Reinert fällt krankheitsbedingt aus**

SMA Solar wird während seiner Abwesenheit durch das bestehende Vorstandsteam Olaf Heyden und Kaveh Rouhi geführt. Heyden, der im Vorstand für Transformation und Operations verantwortlich ist, übernimmt bis auf Weiteres zusätzlich die Aufgaben, die bislang auf den Vorstandsvorsitz entfielen. Er fungiert damit als Sprecher des Vorstands. Eine formale Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes oder eine Änderung der Vorstandsstruktur kündigte das Unternehmen nicht an.

Beim Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology kommt es vorübergehend zu einer Veränderung an der Führungsspitze. Vorstandsvorsitzender Jürgen Reinert hat den Aufsichtsrat am Dienstag darüber informiert, dass er seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands in den kommenden Wochen krankheitsbedingt nicht ausüben kann. Das teilte das im SDax und TecDax notierte Unternehmen aus Niestetal mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SMA Solar machte keine Angaben zur Erkrankung Reinerts oder zu deren voraussichtlicher Dauer über die Mitteilung hinaus. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um eine vorübergehende Abwesenheit. Weitere Details zu den gesundheitlichen Gründen wurden nicht veröffentlicht.

Die Mitteilung erfolgte als Insiderinformation nach Artikel 17 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung über den Dienstleister EQS. Damit kam SMA Solar seiner gesetzlichen Pflicht zur unverzüglichen Veröffentlichung kursrelevanter Informationen nach. Angaben zu möglichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung, laufende Projekte oder die Prognose für das Gesamtjahr enthielt die Mitteilung nicht.

Für den Photovoltaikspezialisten fällt die Personalie in eine Phase, in der die Solarbranche von starkem Wettbewerbsdruck, schwankender Nachfrage und einem anhaltenden Kostendruck geprägt ist. SMA Solar entwickelt und produziert Wechselrichter sowie Systeme für Photovoltaikanlagen und Energiemanagement. Die Produkte kommen sowohl in privaten und gewerblichen Anlagen als auch in großen Solarparks zum Einsatz.

Mit der vorübergehenden Aufgabenverteilung soll die Handlungsfähigkeit des Unternehmens gewährleistet werden. Heyden übernimmt dabei insbesondere die kommunikative und koordinierende Rolle an der Spitze, während die Verantwortung für die operative Führung gemeinsam mit Rouhi wahrgenommen wird. Ob und wann Reinert seine Funktionen wieder vollständig übernimmt, ließ SMA Solar offen.

Der Aufsichtsrat sei über Reinerts Ausfall informiert worden. Weitere Angaben zu den internen Abläufen oder zu einer möglichen Vertretungsregelung machte das Unternehmen nicht. Anleger dürften nun vor allem beobachten, ob SMA Solar seine strategischen Vorhaben und die laufende operative Ausrichtung ohne Verzögerungen fortsetzen kann. Konkrete Änderungen an der Unternehmensprognose oder an der bisherigen Strategie wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 55,55EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

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