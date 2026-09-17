Fed vor Zinsentscheid: Diese Termine bewegen die Märkte jetzt

Am Dienstag liefern China-Daten zu Einzelhandel, Industrieproduktion und Sachinvestitionen erste Hinweise auf die Dynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft. In Deutschland richtet sich der Blick auf den ZEW-Index, der die Erwartungen von Finanzmarktfachleuten abbildet. Zudem werden Arbeitsmarkt- und Handelsdaten aus Europa sowie der Empire-State-Index aus den USA veröffentlicht.

Die Wirtschafts- und Finanzagenda vom 15. bis 28. September ist von wichtigen geldpolitischen Entscheidungen, zentralen Konjunkturdaten und zahlreichen Unternehmensveranstaltungen geprägt. Im Mittelpunkt steht am Mittwoch, 16. September, die Entscheidung der US-Notenbank. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs und die Einschätzung der Federal Reserve zur wirtschaftlichen Entwicklung. Begleitend werden in den USA Einzelhandelsumsätze, Import- und Exportpreise sowie der NAHB-Wohnungsmarktindex veröffentlicht. Auch die Industrieproduktion der Eurozone und die britischen Inflationsdaten stehen auf der Agenda.

Am Donnerstag, 17. September, folgt die Zinsentscheidung der Bank of England. Gleichzeitig stehen im Euroraum die endgültigen Verbraucherpreise auf dem Programm. Die USA veröffentlichen Zahlen zu Baubeginnen, Baugenehmigungen und Hausverkäufen. In Japan fällt am Freitag die Entscheidung der dortigen Notenbank. Hinzu kommen Inflationsdaten sowie Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Frühindikatoren. Auf europäischer Ebene treffen sich die Euro-Gruppe und die Finanzminister der EU-Staaten.

Auch die Unternehmen setzen wichtige Akzente. DHL, Bechtle und Wacker Chemie veranstalten Kapitalmarkttage, Kontron stellt seine Strategie bis 2030 vor. SMA Solar eröffnet eine neue Gigawatt-Fabrik. In der folgenden Woche stehen unter anderem die Buchungsentwicklung bei Tui, Halbjahreszahlen von Kingfisher sowie Veranstaltungen von Adidas, Bosch, Meta und McDonald’s im Kalender. Roche lädt zum Pharma Day, während Totalenergies einen Investorentag veranstaltet.

Für die Märkte besonders relevant ist der 23. September: Dann werden die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Frankreich, den Euroraum, Großbritannien und die USA veröffentlicht. Sie gelten als wichtige Frühindikatoren für die konjunkturelle Entwicklung. Am 24. September folgt der Ifo-Geschäftsklimaindex. In den USA stehen unter anderem Neubauverkäufe und die Leistungsbilanz an. Zum Wochenschluss werden das deutsche Verbrauchervertrauen, die Geldmenge M3 im Euroraum und die US-Aufträge für langlebige Güter bekanntgegeben.

Begleitet wird das Programm von politischen und rechtlichen Terminen. Dazu zählen EU-Beratungen zu Industrie, Energie, Landwirtschaft und Verkehr, der Automobil-Aktionstag der IG Metall sowie mehrere Verfahren vor dem Bundesgerichtshof. In München beginnt zudem die Start-up-Messe „Bits & Pretzels“.್ಠ

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 718,2PKT auf Ariva Indikation (14. September 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.