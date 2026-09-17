🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Air Baltic beantragt US-Gläubigerschutz – Flüge laufen weiter

    Air Baltic beantragt US-Gläubigerschutz – Flüge laufen weiter
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat in den USA freiwillig Gläubigerschutz nach Kapitel 11 beantragt. Das Verfahren soll eine finanzielle Restrukturierung unter gerichtlicher Aufsicht ermöglichen, ohne den laufenden Flugbetrieb zu beeinträchtigen. Nach Angaben des Unternehmens bleiben Flugpläne und Verbindungen unverändert. Air Baltic fliegt von ihrem Drehkreuz Riga mehr als 70 Ziele an und bedient in Deutschland die Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

    Kapitel 11 bietet auch Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten Zugang zu einem vergleichsweise flexiblen Sanierungsrahmen. Air Baltic will ihre Schulden und sonstigen Verpflichtungen grundlegend neu ordnen und mit den Vertragspartnern Vereinbarungen erzielen. Zur Stabilisierung der Liquidität haben Kreditgeber neue Finanzmittel in Höhe von 350 Millionen Euro zugesagt. Die Finanzierung ist mit einem Zinssatz von zwölf Prozent allerdings kostspielig. Das Unternehmen rechnet damit, das Restrukturierungsverfahren bis etwa Juni 2027 abzuschließen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa!
    Long
    7,21€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,10€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mehrheitseigner von Air Baltic ist mit einem Anteil von über 88 Prozent der lettische Staat. Die Lufthansa hält zehn Prozent. Die lettische Regierung hat die Fluggesellschaft in der Vergangenheit wiederholt durch Kapitalerhöhungen gestützt. Belastet wurde Air Baltic vor allem durch die Folgen der Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein seit längerem geplanter Börsengang wurde mehrfach verschoben. Regierungschef Andris Kulbergs bezeichnete das US-Verfahren als eine der besten Möglichkeiten, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Zusätzliche Belastungen für die europäische Luftfahrt entstehen derzeit durch den Ätna. Eine bis zu vier Kilometer hohe Aschewolke führte zur vorübergehenden Sperrung des Flughafens Catania auf Sizilien. Mehr als 50 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet, darunter zahlreiche internationale Verbindungen. Für den Flugverkehr gilt die höchste Warnstufe Rot. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist offen. Bereits bei einem Ausbruch im August waren während der Hauptreisezeit Hunderte Flüge ausgefallen und mehr als 100.000 Reisende betroffen.

    Unterdessen soll Lufthansa Cargo den deutschen Flughafendienstleister LUG air cargo handling übernehmen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. LUG soll als eigenständige Einheit weiterarbeiten. Lufthansa Cargo könnte damit zusätzliche Abfertigungskapazitäten für das eigene Frachtgeschäft sichern und zugleich die Erlöse aus dem Handlinggeschäft fortführen.

    In Anlegerdiskussionen werden neben geopolitischen Risiken vor allem gestiegene Kerosinkosten, längere Flugrouten nach Asien sowie ausbleibende Verbindungen nach Russland und in die Ukraine als Belastungsfaktoren für Lufthansa genannt. Einige Investoren setzen dennoch auf eine Erholung nach dem Ende der Konflikte und stocken ihre Aktienbestände auf.



    Deutsche Lufthansa

    +0,74 %
    -0,67 %
    -5,91 %
    -13,35 %
    +2,98 %
    -4,84 %
    +33,34 %
    +1,86 %
    +67,76 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
    Deutsche Lufthansa direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 7,636EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Air Baltic beantragt US-Gläubigerschutz – Flüge laufen weiter Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat in den USA freiwillig Gläubigerschutz nach Kapitel 11 beantragt. Das Verfahren soll eine finanzielle Restrukturierung unter gerichtlicher Aufsicht ermöglichen, ohne den laufenden Flugbetrieb zu …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     