Air Baltic beantragt US-Gläubigerschutz – Flüge laufen weiter

Kapitel 11 bietet auch Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten Zugang zu einem vergleichsweise flexiblen Sanierungsrahmen. Air Baltic will ihre Schulden und sonstigen Verpflichtungen grundlegend neu ordnen und mit den Vertragspartnern Vereinbarungen erzielen. Zur Stabilisierung der Liquidität haben Kreditgeber neue Finanzmittel in Höhe von 350 Millionen Euro zugesagt. Die Finanzierung ist mit einem Zinssatz von zwölf Prozent allerdings kostspielig. Das Unternehmen rechnet damit, das Restrukturierungsverfahren bis etwa Juni 2027 abzuschließen.

Die lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat in den USA freiwillig Gläubigerschutz nach Kapitel 11 beantragt. Das Verfahren soll eine finanzielle Restrukturierung unter gerichtlicher Aufsicht ermöglichen, ohne den laufenden Flugbetrieb zu beeinträchtigen. Nach Angaben des Unternehmens bleiben Flugpläne und Verbindungen unverändert. Air Baltic fliegt von ihrem Drehkreuz Riga mehr als 70 Ziele an und bedient in Deutschland die Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mehrheitseigner von Air Baltic ist mit einem Anteil von über 88 Prozent der lettische Staat. Die Lufthansa hält zehn Prozent. Die lettische Regierung hat die Fluggesellschaft in der Vergangenheit wiederholt durch Kapitalerhöhungen gestützt. Belastet wurde Air Baltic vor allem durch die Folgen der Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein seit längerem geplanter Börsengang wurde mehrfach verschoben. Regierungschef Andris Kulbergs bezeichnete das US-Verfahren als eine der besten Möglichkeiten, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

Zusätzliche Belastungen für die europäische Luftfahrt entstehen derzeit durch den Ätna. Eine bis zu vier Kilometer hohe Aschewolke führte zur vorübergehenden Sperrung des Flughafens Catania auf Sizilien. Mehr als 50 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet, darunter zahlreiche internationale Verbindungen. Für den Flugverkehr gilt die höchste Warnstufe Rot. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist offen. Bereits bei einem Ausbruch im August waren während der Hauptreisezeit Hunderte Flüge ausgefallen und mehr als 100.000 Reisende betroffen.

Unterdessen soll Lufthansa Cargo den deutschen Flughafendienstleister LUG air cargo handling übernehmen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. LUG soll als eigenständige Einheit weiterarbeiten. Lufthansa Cargo könnte damit zusätzliche Abfertigungskapazitäten für das eigene Frachtgeschäft sichern und zugleich die Erlöse aus dem Handlinggeschäft fortführen.

In Anlegerdiskussionen werden neben geopolitischen Risiken vor allem gestiegene Kerosinkosten, längere Flugrouten nach Asien sowie ausbleibende Verbindungen nach Russland und in die Ukraine als Belastungsfaktoren für Lufthansa genannt. Einige Investoren setzen dennoch auf eine Erholung nach dem Ende der Konflikte und stocken ihre Aktienbestände auf.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 7,636EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.