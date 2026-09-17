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    VW-Sparkurs bedroht 50.000 Jobs – und den Zusammenhalt ganzer Regionen

    VW-Sparkurs bedroht 50.000 Jobs – und den Zusammenhalt ganzer Regionen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    **VW-Sparkurs belastet Standorte, Beschäftigte und regionales Vertrauen**

    Die Einigung des Volkswagen-Aufsichtsrats auf einen verschärften Sparkurs verschärft die Unsicherheit an mehreren deutschen Standorten. Der Konzern will seine Produktion auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr reduzieren und die operative Umsatzrendite auf neun Prozent steigern. Dafür sollen weltweit rund 50.000 weitere Stellen entfallen – zusätzlich zu bereits vereinbarten Abbauprogrammen. Betroffen sind insbesondere die Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk in Neckarsulm. Für diese Standorte kann der Vorstand derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung ab den Jahren 2031 bis 2034 garantieren.

    Der Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning warnt vor Folgen für die Personalgewinnung. Zwar müsse die Zahl der Bewerbungen nicht zwingend deutlich zurückgehen, wohl aber deren Qualität. Ein beschädigtes Arbeitgeberimage erschwere es, leistungsstarke Fachkräfte zu gewinnen. Gerade Unternehmen mit jahrzehntelang hohem Ansehen hätten ihren Beschäftigten Identifikation und Stolz vermittelt. Wenn Volkswagen nun vor allem als rückständig und krisenanfällig wahrgenommen werde, könne dieser positive Selbstwert verloren gehen.

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    Kanning plädiert für Transparenz und klare Kommunikation. Beschäftigte könnten mit ehrlichen Aussagen besser umgehen als mit wiederholten Verzögerungen und widersprüchlichen Signalen. Eine Hinhaltetaktik gefährde die Glaubwürdigkeit des Arbeitgebers zusätzlich. Standortschließungen sind bislang nicht beschlossen. Bis Mitte 2027 soll ein Konzept für eine wettbewerbsfähige europäische Produktionsstruktur vorliegen. Parallel werden alternative Nutzungsmöglichkeiten für die bedrohten Werke geprüft.

    Politisch wächst der Druck auf den Konzern. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir bezeichnete Neckarsulm bei den Produktionskosten als konkurrenzfähig und warnte vor einer einseitigen Belastung des Standorts. Eine Entscheidung gegen das Audi-Werk müsse auf betriebswirtschaftlichen Zahlen beruhen und dürfe nicht politisch motiviert sein. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht Chancen für Zwickau. Er warb für eine „neue Auto Union“, um den Standort langfristig zu sichern und dort weiterhin Fahrzeuge statt anderer Güter zu produzieren.

    Die wirtschaftlichen Sorgen wirken zudem in die Kommunalpolitik hinein. In Salzgitter wurde die AfD mit 27,39 Prozent stärkste Kraft im Stadtrat; ihre Kandidatin erreichte zudem die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt. Fachleute führen den wachsenden Zuspruch auf wirtschaftliche Unsicherheit, soziale Probleme und den Strukturwandel in der Auto-, Stahl- und Chemieindustrie zurück. Die VW-Krise gilt damit nicht nur als unternehmerische Herausforderung, sondern auch als Belastungsprobe für die industrielle Basis und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganzer Regionen.



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