Wirecard-Prozess: Gericht verwirft Brauns Opferthese – Dax unter Druck
Im Münchner Wirecard-Prozess verdichten sich die Anzeichen für eine Verurteilung des früheren Vorstandschefs Markus Braun. Nach mehr als dreieinhalb Jahren Verhandlung wies der Vorsitzende Richter Markus Födisch die von Braun vertretene Opferthese als nicht schlüssig zurück. Für die von Wirecard bilanzierten Geschäfte mit sogenannten Drittpartnern in Dubai, Singapur und auf den Philippinen hätten sich trotz umfangreicher Ermittlungen „keinerlei Anhaltspunkte“ ergeben. Auch für Brauns Darstellung, der untergetauchte frühere Vertriebsvorstand Jan Marsalek habe Gewinne ohne sein Wissen veruntreut, sieht das Gericht demnach keine belastbaren Belege.
Die Anklage wirft Braun und zwei Mitangeklagten vor, über Jahre fingierte Milliardenumsätze in den Bilanzen des 2020 kollabierten Zahlungsdienstleisters verbucht zu haben. Braun sitzt seit Juli 2020 in Untersuchungshaft. Sollte die Kammer ihn für unschuldig halten, müsste er freigelassen werden. Gleichzeitig steuert der im Dezember 2022 eröffnete Prozess auf die Schlussphase zu. Im Fall einer Verurteilung droht neben einer hohen Haftstrafe auch die Einziehung mutmaßlicher Tatlöhne: Bei Braun geht es um knapp 39 Millionen Euro, beim Kronzeugen Oliver Bellenhaus um mehr als sechs Millionen und beim früheren Chefbuchhalter um über 600.000 Euro. Brauns Beteiligungsgesellschaft ist inzwischen insolvent; große Teile seines Vermögens steckten in wertlosen Wirecard-Aktien.
An den Finanzmärkten bleibt die Stimmung ebenfalls angespannt. Der Dax dürfte laut vorbörslichen Indikationen schwächer starten und bewegt sich nahe dem tiefsten Stand seit Ende Juli. Belastend wirken der hohe Ölpreis, die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Erwartung einer möglicherweise restriktiveren US-Geldpolitik. Technische Analysten sehen bei rund 25.800 Punkten eine wichtige Widerstandszone. Ein Bruch darunter habe ein kleineres Doppeltop aktiviert; als weitere Unterstützungen gelten 25.500, 25.263 und 25.000 Punkte. Ein nachhaltiger Anstieg über 25.800 würde das pessimistische Szenario abschwächen.
Zusätzlichen Druck erzeugen Zweifel an der Dynamik des KI-Booms. In einer kontroversen Anlegerdebatte wird argumentiert, die Investitionen der großen Technologiekonzerne nähmen inzwischen überdimensionierte Ausmaße an. Befürworter verweisen dagegen auf solide Kerngeschäfte und hohe Gewinne der Hyperscaler. Kritiker warnen vor überhöhten Bewertungen, gegenseitigen Beteiligungen und einer Verlagerung von Risiken in Anleihen, Kreditvehikel und Pensionsfonds. Ein unmittelbarer Vergleich mit früheren Blasen bleibt umstritten. Klar ist jedoch: Ölpreise, Zinsen, geopolitische Risiken und die Frage nach der tatsächlichen Rentabilität künstlicher Intelligenz bestimmen derzeit die Richtung an den Börsen.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 25.652PKT auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
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