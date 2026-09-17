Wirecard-Prozess: Gericht verwirft Brauns Opferthese – Dax unter Druck

Im Münchner Wirecard-Prozess verdichten sich die Anzeichen für eine Verurteilung des früheren Vorstandschefs Markus Braun. Nach mehr als dreieinhalb Jahren Verhandlung wies der Vorsitzende Richter Markus Födisch die von Braun vertretene Opferthese als nicht schlüssig zurück. Für die von Wirecard bilanzierten Geschäfte mit sogenannten Drittpartnern in Dubai, Singapur und auf den Philippinen hätten sich trotz umfangreicher Ermittlungen „keinerlei Anhaltspunkte“ ergeben. Auch für Brauns Darstellung, der untergetauchte frühere Vertriebsvorstand Jan Marsalek habe Gewinne ohne sein Wissen veruntreut, sieht das Gericht demnach keine belastbaren Belege. Die Anklage wirft Braun und zwei Mitangeklagten vor, über Jahre fingierte Milliardenumsätze in den Bilanzen des 2020 kollabierten Zahlungsdienstleisters verbucht zu haben. Braun sitzt seit Juli 2020 in Untersuchungshaft. Sollte die Kammer ihn für unschuldig halten, müsste er freigelassen werden. Gleichzeitig steuert der im Dezember 2022 eröffnete Prozess auf die Schlussphase zu. Im Fall einer Verurteilung droht neben einer hohen Haftstrafe auch die Einziehung mutmaßlicher Tatlöhne: Bei Braun geht es um knapp 39 Millionen Euro, beim Kronzeugen Oliver Bellenhaus um mehr als sechs Millionen und beim früheren Chefbuchhalter um über 600.000 Euro. Brauns Beteiligungsgesellschaft ist inzwischen insolvent; große Teile seines Vermögens steckten in wertlosen Wirecard-Aktien.

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