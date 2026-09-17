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    Berentzen vor Übernahme durch US-Gigant Sazerac?

    **Berentzen bestätigt Übernahmegespräche mit US-Konzern Sazerac**

    Die Berentzen-Gruppe steht möglicherweise vor einem Eigentümerwechsel. Der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Getränkehersteller bestätigte am 16. September 2026, dass er mit der US-amerikanischen Sazerac Company über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot verhandelt. Gegenstand der Gespräche ist der Erwerb sämtlicher ausstehender Berentzen-Aktien. Eine verbindliche Vereinbarung oder ein konkretes Angebot liegen bislang jedoch nicht vor. Das Unternehmen kündigte an, den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über die weitere Entwicklung zu informieren.

    Sazerac mit Sitz in New Orleans zählt zu den bedeutenden Spirituosenherstellern der Vereinigten Staaten. Zum Markenportfolio gehören unter anderem Southern Comfort und Buffalo Trace. Der Konzern verfolgt seit Längerem eine expansive Akquisitionsstrategie. Ein in diesem Jahr angeblich angestrebter, rund 15 Milliarden US-Dollar schwerer Kauf des Jack-Daniel’s-Herstellers Brown-Forman kam zunächst nicht zustande. Zuletzt übernahm Sazerac den britischen Spirituosenanbieter Au Vodka. Der Kaufpreis wurde Medienberichten zufolge mit etwa 300 Millionen britischen Pfund beziehungsweise rund 350 Millionen Euro beziffert.

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    Für Sazerac wäre Berentzen angesichts einer zuletzt auf etwa 35 Millionen Euro geschätzten Börsenbewertung finanziell leicht darstellbar. Der niedersächsische Konzern ist vor allem für Marken wie Berentzen Apfelkorn, Puschkin, Doornkaat und Bommerlunder bekannt. Darüber hinaus produziert das Unternehmen alkoholfreie Getränke, darunter Mio Mio, sowie in Lizenz Sinalco. Ein Einstieg könnte Sazerac den Zugang zum deutschen und europäischen Getränkemarkt erleichtern und zugleich Vertriebssynergien ermöglichen. Ob und in welchem Umfang Marken, Standorte und Arbeitsplätze von einer Übernahme betroffen wären, ist derzeit offen.

    Operativ befindet sich Berentzen allerdings in einer schwierigen Phase. Die Nachfrage nach alkoholischen Getränken entwickelte sich zuletzt verhalten. Nach dem ersten Halbjahr senkte das Unternehmen seine Jahresprognose. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um mehr als elf Prozent auf rund 71 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach um mehr als 80 Prozent auf lediglich etwa 600.000 Euro ein.

    Anleger und Beobachter diskutieren daher kontrovers über die Perspektiven des Unternehmens. Während einige Stimmen die Gespräche als Chance für eine strategische Neuausrichtung und eine bessere internationale Vermarktung bewerten, kritisieren andere die operative Entwicklung und die Unternehmensführung. Entscheidend wird nun sein, ob Sazerac ein formales Angebot vorlegt und zu welchem Preis. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die Aktionäre einen attraktiven Aufschlag erhalten und ob der mögliche Verkauf den langfristigen Wert der Berentzen-Gruppe angemessen widerspiegelt.



    Berentzen-Gruppe

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    Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 4,315EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




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