🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan entfacht Kursfantasie: Schott Pharma mit 18 % Potenzial

    JPMorgan entfacht Kursfantasie: Schott Pharma mit 18 % Potenzial
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstag zunächst deutlich von einer positiven Ersteinschätzung durch JPMorgan profitiert. Die US-Bank nahm die Bewertung des Pharmaindustrie-Zulieferers mit dem Anlageurteil „Overweight“ und einem Kursziel von 27,10 Euro auf. Im frühen Handel schnellten die Papiere um bis zu 5,5 Prozent nach oben und erreichten damit den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik jedoch spürbar nach. Zuletzt notierte die Aktie bei 22,95 Euro und damit noch 1,6 Prozent im Plus.

    Ausgehend vom aktuellen Kurs signalisiert das JPMorgan-Kursziel ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent. Die positive Einschätzung fällt zudem in eine Phase, in der Schott Pharma bereits eine bemerkenswerte Börsenentwicklung vorzuweisen hat. Für das laufende Jahr summiert sich der Kursgewinn auf rund 52 Prozent. Der neue Analystenkommentar verlieh dem Titel damit zunächst zusätzlichen Schwung, konnte die Gewinne im Handelsverlauf aber nicht vollständig absichern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma!
    Long
    21,99€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,59€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JPMorgan-Analyst Philip Omnou begründet die optimistische Einschätzung vor allem mit den strukturellen Wachstumsperspektiven des Unternehmens und dessen führender Marktposition. Schott Pharma ist auf die Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente spezialisiert. Damit ist der Konzern ein wichtiger Zulieferer für die Pharmaindustrie und profitiert nach Einschätzung der US-Bank von langfristigen Trends im Gesundheitssektor.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Dazu zählen insbesondere der anhaltende Bedarf an sicheren und hochwertigen Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Arzneimittel. Eine starke Marktstellung könne Schott Pharma dabei helfen, von der steigenden Nachfrage nachhaltig zu profitieren. Nach Einschätzung von JPMorgan verfügt das Unternehmen deshalb über eine solide Grundlage für weiteres Ergebniswachstum.

    Omnou erwartet bis 2029 ein durchschnittliches jährliches Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent. Diese Prognose bildet den zentralen Bestandteil der positiven Anlageempfehlung. Sie deutet darauf hin, dass JPMorgan dem Unternehmen über mehrere Jahre hinweg eine dynamische operative Entwicklung zutraut. Gleichzeitig zeigt die Reaktion der Aktie, dass Investoren die Perspektiven grundsätzlich positiv aufnehmen, die Bewertung nach der bereits starken Kursrally aber weiterhin genau beobachten.

    Mit der erstmaligen Aufnahme der Schott-Pharma-Aktie in die Analyse erweitert JPMorgan zugleich die institutionelle Aufmerksamkeit für den Mainzer Spezialisten. Ob sich das Kursziel von 27,10 Euro am Markt durchsetzen kann, dürfte unter anderem davon abhängen, ob Schott Pharma die erwarteten Wachstumsraten tatsächlich erreicht und seine führende Position behauptet. Die jüngste Kursbewegung unterstreicht jedenfalls das anhaltende Interesse an Unternehmen, die von strukturellen Veränderungen im Pharmasektor profitieren.



    SCHOTT Pharma

    -0,22 %
    -0,64 %
    +4,51 %
    +37,63 %
    +7,93 %
    -16,91 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
    SCHOTT Pharma direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMorgan entfacht Kursfantasie: Schott Pharma mit 18 % Potenzial Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstag zunächst deutlich von einer positiven Ersteinschätzung durch JPMorgan profitiert. Die US-Bank nahm die Bewertung des Pharmaindustrie-Zulieferers mit dem Anlageurteil „Overweight“ und einem Kursziel von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     