JPMorgan entfacht Kursfantasie: Schott Pharma mit 18 % Potenzial

Ausgehend vom aktuellen Kurs signalisiert das JPMorgan-Kursziel ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent. Die positive Einschätzung fällt zudem in eine Phase, in der Schott Pharma bereits eine bemerkenswerte Börsenentwicklung vorzuweisen hat. Für das laufende Jahr summiert sich der Kursgewinn auf rund 52 Prozent. Der neue Analystenkommentar verlieh dem Titel damit zunächst zusätzlichen Schwung, konnte die Gewinne im Handelsverlauf aber nicht vollständig absichern.

Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstag zunächst deutlich von einer positiven Ersteinschätzung durch JPMorgan profitiert. Die US-Bank nahm die Bewertung des Pharmaindustrie-Zulieferers mit dem Anlageurteil „Overweight“ und einem Kursziel von 27,10 Euro auf. Im frühen Handel schnellten die Papiere um bis zu 5,5 Prozent nach oben und erreichten damit den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik jedoch spürbar nach. Zuletzt notierte die Aktie bei 22,95 Euro und damit noch 1,6 Prozent im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

JPMorgan-Analyst Philip Omnou begründet die optimistische Einschätzung vor allem mit den strukturellen Wachstumsperspektiven des Unternehmens und dessen führender Marktposition. Schott Pharma ist auf die Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente spezialisiert. Damit ist der Konzern ein wichtiger Zulieferer für die Pharmaindustrie und profitiert nach Einschätzung der US-Bank von langfristigen Trends im Gesundheitssektor.

Dazu zählen insbesondere der anhaltende Bedarf an sicheren und hochwertigen Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Arzneimittel. Eine starke Marktstellung könne Schott Pharma dabei helfen, von der steigenden Nachfrage nachhaltig zu profitieren. Nach Einschätzung von JPMorgan verfügt das Unternehmen deshalb über eine solide Grundlage für weiteres Ergebniswachstum.

Omnou erwartet bis 2029 ein durchschnittliches jährliches Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent. Diese Prognose bildet den zentralen Bestandteil der positiven Anlageempfehlung. Sie deutet darauf hin, dass JPMorgan dem Unternehmen über mehrere Jahre hinweg eine dynamische operative Entwicklung zutraut. Gleichzeitig zeigt die Reaktion der Aktie, dass Investoren die Perspektiven grundsätzlich positiv aufnehmen, die Bewertung nach der bereits starken Kursrally aber weiterhin genau beobachten.

Mit der erstmaligen Aufnahme der Schott-Pharma-Aktie in die Analyse erweitert JPMorgan zugleich die institutionelle Aufmerksamkeit für den Mainzer Spezialisten. Ob sich das Kursziel von 27,10 Euro am Markt durchsetzen kann, dürfte unter anderem davon abhängen, ob Schott Pharma die erwarteten Wachstumsraten tatsächlich erreicht und seine führende Position behauptet. Die jüngste Kursbewegung unterstreicht jedenfalls das anhaltende Interesse an Unternehmen, die von strukturellen Veränderungen im Pharmasektor profitieren.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.