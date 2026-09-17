400 kW für schwere Lkw: ElringKlinger zeigt neue Brennstoffzelle

Ein Schwerpunkt ist die neue Generation des Brennstoffzellenstacks NM20 der Tochtergesellschaft EKPO Fuel Cell Technologies. Zwei Jahre nach der ersten Vorstellung wurde die Plattform nach Unternehmensangaben umfassend überarbeitet. Ziel ist es, den Stack vom Technologieträger zu einer flexibel integrierbaren und industriell skalierbaren Lösung für Heavy-Duty-Anwendungen weiterzuentwickeln.

ElringKlinger stellt auf der IAA Transportation 2026 in Hannover ein breites Portfolio für die Transformation des Transport- und Logistiksektors vor. Im Mittelpunkt stehen Batterie-, Brennstoffzellen-, Thermomanagement- und Leichtbaulösungen. Der Technologiekonzern verfolgt dabei einen technologieoffenen Ansatz: Je nach Einsatzbereich sollen batterieelektrische, wasserstoffbasierte und weitere elektrifizierte Antriebe unterschiedliche Anforderungen im Nutzfahrzeugmarkt abdecken.

EKPO hat dazu Stack, Modul, Schnittstellen und Fertigungsprozesse als Gesamtsystem optimiert. Die Architektur wurde von der Bipolarplatte bis zum Gehäuse standardisiert. Zudem wurden Montage- und Fügeverfahren mit Blick auf Automatisierbarkeit, Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit verbessert. Das Modulvolumen sank um rund 20 Prozent. Das Gewicht des vollständig montierten Moduls reduzierte sich um 39 Kilogramm auf 178 Kilogramm; die sogenannte Cell Row Assembly wurde um etwa 25 Prozent leichter.

Die NM20-Familie umfasst verschiedene Leistungsklassen. Ein Single-Stack-Modul mit 323 Zellen liefert mehr als 200 Kilowatt. Eine Max-Variante kommt auf über 300 Kilowatt, während ein Twin-Stack-Modul mit 646 Zellen mehr als 400 Kilowatt erreicht. Letzteres bietet laut EKPO weiterhin einen Dauerstrom von bis zu 1.000 Ampere und kann mit Betriebsdrücken von bis zu 3,0 bar arbeiten. Die geplante Lebensdauer liegt bei 25.000 Betriebsstunden, der Wirkungsgrad je nach Betriebsbereich zwischen 56 und 69 Prozent. Die erhöhte Betriebstemperatur von bis zu 95 Grad Celsius soll die Integration in unterschiedliche Fahrzeug- und Systemarchitekturen erleichtern.

Neben Lkw-Anwendungen sieht EKPO Einsatzmöglichkeiten auf der Schiene, dem Wasser sowie in stationären Energie- und Backup-Systemen. Ergänzend präsentiert das Unternehmen ein besonders leichtes Stackmodul mit mehr als 200 Kilowatt Leistung bei 38 Kilogramm Gewicht. Mit einer Leistungsdichte von über fünf Kilowatt je Kilogramm richtet sich die Lösung vor allem an gewichtsoptimierte Anwendungen, darunter leichte Nutzfahrzeuge und die Luftfahrt.

ElringKlinger zeigt darüber hinaus Zellkontaktiersysteme, Batteriemodule, Batteriesysteme, Kühlplatten, Sicherheits- und Entgasungslösungen sowie Komponenten für Batteriegehäuse und Elektromotoren. Leichtbauprodukte wie ein Unterbodenschutz und ein Hybrid-Cockpitquerträger sollen Reichweite, Nutzlast und Effizienz verbessern. Mit rund 8.500 Beschäftigten und einem Umsatz von etwa 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 will der Konzern seine Position als Entwicklungs- und Industrialisierungspartner für nachhaltige Mobilität ausbauen.

Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 5,155EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.