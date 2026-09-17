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    Scout24 kauft Aktien zurück – Morgan Stanley knackt 3-Prozent-Hürde

    Scout24 kauft Aktien zurück – Morgan Stanley knackt 3-Prozent-Hürde
    Foto: Scout24 SE

    **Scout24 setzt Aktienrückkauf fort – Morgan Stanley überschreitet Schwelle von drei Prozent**

    Die Scout24 SE hat in der vergangenen Woche ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt. Zwischen dem 7. und 11. September 2026 erwarb das Berliner Unternehmen insgesamt 259.637 eigene Aktien. Die Käufe erfolgten ausschließlich über Börsen und multilaterale Handelssysteme und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausgeführt.

    Der Schwerpunkt der Rückkäufe lag auf der Handelsplattform Xetra. Am 7. September erwarb Scout24 dort 59.637 Aktien zum gewichteten Durchschnittskurs von 75,3266 Euro. Zusätzlich wurden an diesem Tag über Cboe Europe Equities – erkennbar am MIC-Code CEUX – weitere 10.000 Aktien zu durchschnittlich 75,3315 Euro gekauft. Am 8. September folgten 5.000 Aktien zu 75,0194 Euro, am 9. September 100.000 Aktien zu 73,0665 Euro. Weitere 80.000 Aktien kaufte Scout24 am 10. September zu durchschnittlich 72,3307 Euro. Den Abschluss bildeten am 11. September 5.000 Aktien zu 73,2446 Euro.

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    Seit Beginn des aktuellen Programms am 1. Juni 2026 summieren sich die Rückkäufe damit auf 1.871.191 Aktien. Das Programm war am 31. Mai 2026 gemäß den europäischen Marktmissbrauchsvorschriften angekündigt worden. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Transaktionen stellt Scout24 auf seiner Investor-Relations-Website bereit.

    Parallel dazu wurde eine Stimmrechtsmitteilung von Morgan Stanley veröffentlicht. Das Finanzinstitut mit Sitz in Wilmington, Delaware, überschritt am 8. September die Schwelle von drei Prozent der Stimmrechte an Scout24. Morgan Stanley hielt beziehungsweise kontrollierte nach der Meldung insgesamt 2.232.791 Stimmrechte, was einem Anteil von 3,10 Prozent an der Scout24 SE entspricht. Die Aktien werden vollständig zugerechnet; direkt hält Morgan Stanley keine Aktien.

    Darüber hinaus meldete Morgan Stanley Finanzinstrumente im Umfang von 1,32 Prozent der Stimmrechte. Dazu zählen Rückübertragungsansprüche aus Wertpapierleihen über 196.289 Stimmrechte beziehungsweise 0,27 Prozent sowie ein Equity Swap über 757.469 Stimmrechte beziehungsweise 1,05 Prozent. Der Swap hat eine Laufzeit bis zum 4. November 2030, kann jedoch jederzeit ausgeübt werden und sieht einen Barausgleich vor.

    Insgesamt summieren sich Stimmrechte und Instrumente auf 4,43 Prozent. Bei der vorherigen Mitteilung hatte Morgan Stanley einen Gesamtanteil von 3,18 Prozent ausgewiesen, davon 2,82 Prozent Stimmrechte und 0,36 Prozent Instrumente. Scout24 veröffentlichte beide Pflichtmitteilungen am 14. September 2026.



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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 74,85EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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